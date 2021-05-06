Заснована Ілоном Маском американська компанія SpaceX успішно випробувала прототип космічного корабля Starship. Він вперше вдало приземлився після запуску і не вибухнув.

Про це повідомляється на сайті компанії. Крім того, про це інформує видання The Verge.

Тестова версія Starship SN15 (п’ятнадцятий серійний випробувальний апарат) була запущена в середу, 5 травня, з селища Бока-Чика у штаті Техас, де розташований майданчик SpaceX для експериментальних запусків.

Це було п’яте висотне випробування прототипу Starship. Усі попередні запуски не були успішними: прототипи вибухали при посадці, безпосередньо перед нею або ж через кілька хвилин після неї.

Цього разу прототип Starship злетів приблизно на 10 км (за допомогою трьох двигунів Raptor), щоб випробувати маневри під час польоти. У міру досягнення пікової висоти двигуни послідовно вимикались. Після досягнення апогею розпочалося горизонтальне вільне падіння Starship.

Згодом відбувся повторний запуск двигунів для повернення в вертикальне положення і посадки Starship на стартовий майданчик, яка виявилася вперше успішною.

Незабаром після посадки біля основи ракети виникла невелика пожежа, але її ліквідували за декілька хвилин.

“Штатна посадка Starship”, – написав у своєму Twitter Ілон Маск, коментуючи випробування прототипу.

Starship – це пілотований космічний корабель нового покоління, що розробляється приватною американською компанією SpaceX для польотів на Місяць і Марс. Він зможе перевозити до 100 людей.

Starship розрахований на виведення на низьку орбіту понад 100 тонн корисного навантаження.

У рамках проєкту SpaceX також розробляє надважку ракету-носій Super Heavy для запуску корабля на низьку навколоземну орбіту та “танкер” для дозаправки Starship на орбіті для місій у дальній космос.

Минулого місяця Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) обрало компанію SpaceX для розробки корабля, який доставить астронавтів до Місяця.

Було вирішено, що SpaceX візьме участь у космічній програмі “Артеміда” (“Artemis”), яка, серед іншого, передбачає висадку двох американських астронавтів на Місяці.

Зазначалося, що компанія Маска повинна розробити перший комерційний посадковий модуль, який безпечно доставить американських астронавтів на поверхню супутника Землі. Для участі у програмі “Артеміда” NASA обрало корабель Starship.

Однак згодом у NASA прийняли рішення тимчасово призупинити контракт з компанією SpaceX на 2,88 млрд доларів. Причина такого рішення – дві інші компанії (Dynetics та Blue Origin), які хотіли отримати контракт та почали вимагати розслідування щодо проведення конкурсу. Вони вважають, що в NASA просто переставили заявку від SpaceX на першу позицію в списку.