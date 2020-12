Копии Cyberpunk 2077 предварительно заказали более 8 млн геймеров

Об этом студия сообщила на своем Twitter.

Кроме того, игра установила абсолютный рекорд в Steam по количеству одновременных игроков – более 1 млн человек. Это вдвое превышает результат предыдущего рекордсмена – игры Fallout 4, которая в 2015 году одновременно собрала 471 тысячу игроков.

В 2021 году студия CD Projekt проведет специальное мероприятие для инвесторов, где расскажет о планах по развитию проекта на ближайшее будущее. Сейчас команда сосредоточена на разработке мультиплеера Cyberpunk 2077 и бесплатного графического обновления для консолей следующего поколения. Разработчики планируют добавить небольшие бесплатные DLC, а также платные большие сюжетные дополнения.

В то же время владельцы базовых консолей предыдущего поколения PS4 и Xbox One в соцсетях массово жалуются на технические проблемы Cyberpunk 2077. В частности, речь идет о подтормаживании и зависании.

Don’t worry everyone we’ll just crunch the staff for another year to iron these out. pic.twitter.com/brj1v0ibtj

— Steven (@MrDelabee) December 10, 2020