Covid-19 Украина

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Копии Cyberpunk 2077 предварительно заказали более 8 млн геймеров

Разработчики CD Project RED заявили, что накануне выхода долгожданной игры Cyberpunk 2077 количество предварительных заказов достигло 8 млн копий.

Четверг, 10 декабря 2020, 14:04

Об этом студия сообщила на своем Twitter.

Кроме того, игра установила абсолютный рекорд в Steam по количеству одновременных игроков – более 1 млн человек. Это вдвое превышает результат предыдущего рекордсмена – игры Fallout 4, которая в 2015 году одновременно собрала 471 тысячу игроков.

В 2021 году студия CD Projekt проведет специальное мероприятие для инвесторов, где расскажет о планах по развитию проекта на ближайшее будущее. Сейчас команда сосредоточена на разработке мультиплеера Cyberpunk 2077 и бесплатного графического обновления для консолей следующего поколения. Разработчики планируют добавить небольшие бесплатные DLC, а также платные большие сюжетные дополнения.

В то же время владельцы базовых консолей предыдущего поколения PS4 и Xbox One в соцсетях массово жалуются на технические проблемы Cyberpunk 2077. В частности, речь идет о подтормаживании и зависании.

  • В Сети появилась реклама ролевой видеоигры Cyberpunk 2077 с участием голливудского актера Киану Ривза.
  • По игре Cyberpunk 2077, релиз которой состоялся осенью этого года, выйдет аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners. Выход десяти эпизодов сериала запланирован в 2022 году.
  • На сайте рецензий Metacritic появились первые оценки авторитетных западных изданий на самую ожидаемую игру года Cyberpunk 2077. Творение польской студии CD Projekt Red оценили в среднем в 91 балл из 100 возможных.
  • Студия CD Projekt RED показала финальный трейлер одной из самых ожидаемых игр 2020 года — Cyberpunk 2077. Ее релиз состоится 10 декабря.
Теги: геймери, гра, Cyberpunk 2077

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