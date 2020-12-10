Копии Cyberpunk 2077 предварительно заказали более 8 млн геймеров

Об этом студия сообщила на своем Twitter.
Кроме того, игра установила абсолютный рекорд в Steam по количеству одновременных игроков – более 1 млн человек. Это вдвое превышает результат предыдущего рекордсмена – игры Fallout 4, которая в 2015 году одновременно собрала 471 тысячу игроков.
💪💪💪 pic.twitter.com/HX1SoJH8dE
— CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) December 10, 2020
В 2021 году студия CD Projekt проведет специальное мероприятие для инвесторов, где расскажет о планах по развитию проекта на ближайшее будущее. Сейчас команда сосредоточена на разработке мультиплеера Cyberpunk 2077 и бесплатного графического обновления для консолей следующего поколения. Разработчики планируют добавить небольшие бесплатные DLC, а также платные большие сюжетные дополнения.
В то же время владельцы базовых консолей предыдущего поколения PS4 и Xbox One в соцсетях массово жалуются на технические проблемы Cyberpunk 2077. В частности, речь идет о подтормаживании и зависании.
Don’t worry everyone we’ll just crunch the staff for another year to iron these out. pic.twitter.com/brj1v0ibtj
— Steven (@MrDelabee) December 10, 2020
This is Cyberpunk 2077 on PS4 currently. Shockingly disappointing. pic.twitter.com/J5nXB0gEYO
— Andrew (@ajb1310) December 10, 2020
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- На сайте рецензий Metacritic появились первые оценки авторитетных западных изданий на самую ожидаемую игру года Cyberpunk 2077. Творение польской студии CD Projekt Red оценили в среднем в 91 балл из 100 возможных.
- Студия CD Projekt RED показала финальный трейлер одной из самых ожидаемых игр 2020 года — Cyberpunk 2077. Ее релиз состоится 10 декабря.