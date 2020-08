Трансляция ведется на сайте NASA.

На борту корабля находятся астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

После двухмесячной миссии они приземлились в океан у побережья Флориды. Crew Dragon вошел в атмосферу Земли, выпустил парашюты и приводнился в районе Пенсаколы в Мексиканском заливе. После этого корабль и экипаж подобрало специальное спасательное судно Go Navigator.

“Thanks for flying @SpaceX.” 📍 Current Location: Planet Earth A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3 — NASA (@NASA) August 2, 2020

Recovery teams are on their way to retrieve @AstroBehnken and @Astro_Doug from where they have splashed down inside the @SpaceX Dragon Endeavour. #LaunchAmerica pic.twitter.com/J7XUIt7sPt — NASA (@NASA) August 2, 2020

👀 Views of our recovery teams approaching the @SpaceX Dragon capsule and gathering the parachutes in the water. #LaunchAmerica pic.twitter.com/UEX3C5xxUM — NASA (@NASA) August 2, 2020

Напомним, американское космическое агентство NASA и компания Маска 30 мая со второй попытки запустили корабль Crew Dragon с астронавтами к МКС. Корабль вывела в космос ракета Falcon 9.

На МКС отправились астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Спустя примерно 19 часов после старта ракеты они успешно пристыковались к космической станции.

Спустя 63 дня астронавты покинули МКС и отправились обратно на Землю на корабле Crew Dragon.

Стоит отметить, что запуск Crew Dragon к МКС (миссия SpaceX Demo-2) является историческим для США. Это первый американский пилотируемый корабль, запущенный с территории США с 2011 года (когда была прекращена программа полетов шаттлов).

Кроме того, это первый в истории запуск людей в космос на частном космическом корабле.

SpaceX Demo-2 — завершающий этап сертификации перед началом полноценной штатной эксплуатации Crew Dragon.

В случае успешного завершения полета США откажутся от услуг российских кораблей “Союз”, которые обычно проводили отправку астронавтов с космодрома “Байконур” в Казахстане на МКС.