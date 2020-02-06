Первый замглавы фракции партии "Слуга народа" Александр Корниенко спрогнозировал, что рассмотрение законопроекта о рынке земли может занять от 3 до 5 пленарных недель.

Такое заявление он сделал в комментарии телеканалу “НАШ”.

“Там 3 тысячи с чем-то поправок, давайте возьмем 3800, это 76 часов… Это пять пленарных недель, то есть два месяца. Но если мы будем продлевать хотя бы на полтора-два часа в день, как мы сегодня сделали, то мы фактически полторы-две недели экономим. Это три пленарных недели. Думаю, это приемлемый срок”, – отметил нардеп.

При этом Корниенко признал, что рассмотрение законопроекта затормозит реализацию других реформ.

Он также заявил, что нардепы от “Слуги народа” были готовы сегодня работать даже до 23:00, но в соответствии с договоренностью с другими фракциями заседание продлили только до 19:30.

“15 поправок проголосовали за 20 минут. Я думаю, что если в таком темпе будем двигаться, то около 50 – 60 поправок в час можно обработать. К сожалению, не удалось продлить заседание, например, до 22:00 или до 23:00. Потому что наши депутаты в принципе готовы так работать”, – рассказал Корниенко.