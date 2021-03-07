Королева изрядно разозлена и не будет смотреть «цирк с Меган и Гарри» — The Times

Королева Великобритании Елизавета II не будет смотреть интервью принца Гарри и Меган Маркл, бывших герцога и герцогини Сассекских с Опрой Уинфри, которое выйдет сегодня, 7 марта.

Об этом придворные рассказали британской газете The Times.

Сообщается, что королева проигнорирует интервью пары, которое будет транслироваться в США сегодня, а завтра в Великобритании.

“Вы увидите, что на следующей неделе у Ее Величества много дел. Я не думаю, что кто-то должен надеяться, что Ее Величество не уснет и будет смотреть интервью. Она не будет. В понедельник большинство людей в Великобритании будут думать о школах, в которые вернутся дети, о вакцинации, и особенно во Дворце ждут, когда герцог Эдинбургский выйдет из больницы. А это [интервью] всего лишь интермедия”, – сообщают помощники королевы.

Представители дворца назвали цирком откровенный разговор Гарри и Меган с Опрой Уинфри и предупредили, что готовы ответить новым разоблачением поведения пары, если те “нападут на монархию”. Они отметили, что Ее Величество “изрядно разозлена” всем этим делом.

Напомним, что американский канал CBS опубликовал тизеры двухчасового откровенного интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл. В нарезке кадров Опра говорит, что пара рассказала ей “шокирующие вещи” и предупреждает, что в интервью не было табуированных тем.