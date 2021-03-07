Covid-19 Украина

обновлено 07.03.2021 в 23:02

Всего:

1401228 (+7167)

Болеют:

177686 (+7167)

Выздоровели:

1196520 (+2147)

Умерло:

27022 (+103)

22:33 Елизавета II выступила с обращением перед интервью принца Гарри и Меган Маркл
22:02 SpaceX анонсировала запуск новой партии спутников Starlink
21:29 В Киеве приспустили самый большой флаг страны
20:58 Самый крупный выигрыш: в Украине сорвали джекпот в 33 млн грн
20:28 В МОЗ объяснили, кому не нужно записываться в очередь на прививку от COVID-19
18:07 В Австрии частично приостановили вакцинацию AstraZeneca после смерти женщины
17:27 Шмыгаль заявил, что запись на вакцинацию поможет получить COVID-паспорт
16:30 Уязвимость Microsoft может привести к глобальному кризису кибербезопасности — Bloomberg
16:22 В Киеве убили полицейскую: правоохранители задержали ее подругу
15:59 Минобороны Германии предупредило об угрозах со стороны РФ и Китая
15:49 Королева изрядно разозлена и не будет смотреть «цирк с Меган и Гарри» — The Times
14:51 Папа Франциск помолился в бывшей «столице» ИГИЛ
14:24 «Укрзализныця» приостанавливает сообщение с Закарпатьем из-за «красной» зоны карантина
13:59 Северная Македония одобрила российскую вакцину «Спутник V»
13:35 РФ и Беларусь анонсировали совместные учения, посвященные «миротворческой тематике»
11:57 Мендель после своей статьи о Зеленском и олигархах завязала спор с экономистом Аслундом: он требует извинений
11:18 Военные создают ЛБГТ + френдли подразделение и призывают желающих подписать контракт
10:35 Глава ВОЗ Гебрейесус призвал фармкомпании отказаться от патентов на вакцины от COVID-19
09:26 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 7167 новых случаев COVID-19
09:08 МВД Сербии заявило, что президента Вучича незаконно прослушивали более 1,5 тыс раз
07:52 Финляндия переносит выборы из-за роста числа заболевших COVID-19
07:35 Морозно и ветрено: какой будет погода в Украине 7 марта
01:52 Netflix анонсировал cъемки самого дорогого фильма
01:40 Трамп запретил Республиканской партии использовать его имя для сбора средств
00:46 В США еще один конгрессмен подал иск против Трампа из-за штурма Капитолия
00:36 Писательница Аманда Горман пожаловалась на охранника, назвавшего ее «подозрительной»
00:00 Количество противников вакцинации от COVID-19 уменьшается, – CNN

06 марта

23:56 В Ивано-Франковской области вандалы отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко: полиция их нашла
23:37 Переворот в Мьянме: Индию просят вернуть сбежавших полицейских

Королева изрядно разозлена и не будет смотреть «цирк с Меган и Гарри» — The Times

Королева Великобритании Елизавета II не будет смотреть интервью принца Гарри и Меган Маркл, бывших герцога и герцогини Сассекских с Опрой Уинфри, которое выйдет сегодня, 7 марта.

Воскресенье, 7 марта 2021, 15:49

Об этом придворные рассказали британской газете The Times.

Сообщается, что королева проигнорирует интервью пары, которое будет транслироваться в США сегодня, а завтра в Великобритании.

“Вы увидите, что на следующей неделе у Ее Величества много дел. Я не думаю, что кто-то должен надеяться, что Ее Величество не уснет и будет смотреть интервью. Она не будет. В понедельник большинство людей в Великобритании будут думать о школах, в которые вернутся дети, о вакцинации, и особенно во Дворце ждут, когда герцог Эдинбургский выйдет из больницы. А это [интервью] всего лишь интермедия”, – сообщают помощники королевы.

Представители дворца назвали цирком откровенный разговор Гарри и Меган с Опрой Уинфри и предупредили, что готовы ответить новым разоблачением поведения пары, если те “нападут на монархию”. Они отметили, что Ее Величество “изрядно разозлена” всем этим делом.

Напомним, что американский канал CBS опубликовал тизеры двухчасового откровенного интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл. В нарезке кадров Опра говорит, что пара рассказала ей “шокирующие вещи” и предупреждает, что в интервью не было табуированных тем.

  • Ранее британский принц Гарри заявил, что отошел от своих королевских обязанностей, поскольку “токсичная” британская пресса разрушала его психическое здоровье. При этом он добавил, что не поставил крест на своей государственной службе.
  • Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что Букингемский дворец зря надеялся, что она и принц Гарри будут молчать, когда королевская семья “продолжает говорить ложь о нас”.
  • Сотрудники Кенсингтонского дворца обвинили жену принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган Маркл в травле и издевательствах.
Теги: королева Великобритании, Меган Макрл, Опра Уинфри, Єлизавета II, интервью, принц Гарри

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook