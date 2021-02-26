Я выехал из Великобритании из-за токсичной прессы, — принц Гарри

Британский принц Гарри заявил, что отошел от своих королевских обязанностей, поскольку "токсичная" британская пресса разрушала его психическое здоровье. При этом он добавил, что не поставил крест на своей государственной службе.

Об этом сообщает агентство Reuters.

36-летний Гарри и 39-летняя Меган в январе 2020 года объявили о намерении уйти от королевских обязанностей и начать новую жизнь за океаном.

Это решение вызвало возмущение и критику со стороны британских монархов и граждан страны. На прошлой неделе Букингемский дворец объявил, что внук королевы Елизаветы и его американская жена Меган Маркл окончательно разорвали отношения с королевской семьей, не вернутся к исполнению государственных обязанностей и потеряют покровительство.

“Мы все знаем, какой может быть британская пресса, и это разрушало мое психическое здоровье, это было токсичным для меня. Поэтому я сделал то, что делал бы любой муж и то, что делал бы любой отец, мне нужно вывезти мою семью отсюда”, – признался принц Гарри.

Перед тем, как переехать в Калифорнию, супруги подали судебные жалобы на действия некоторых таблоидов, которые публиковали сомнительные материалы об их семье.

К примеру, в этом месяце Меган успешно подала иск против одного таблоида за нарушение ее конфиденциальности. Издание опубликовало фрагменты письма, которое она написала своему отцу. В прошлом месяце Гарри выиграл дело о клевете против той же газеты за историю, в которой говорилось, что он отвернулся от военных.

Супруги заявили, что не против огласки, но только на их условиях. Меган и Гарри обещают рассказать детали о своем решении, но просят прессу не публиковать фейки.

“Что касается меня, какие бы решения не принимались другой стороной, я никогда не оставлю государственную службу. Моя жизнь – это государственная служба, где бы я ни находился”, – сказал Гарри.

Также принц сказал, что хитовый сериал Netflix “Корона”, сюжет которого вымышлен, “действительно базируется на правде”.

“Это дает вам приблизительное представление об образе жизни, заставляющем воспринимать долг и службу выше семьи”, – сказал он.

Также Гарри добавил, что ему легче смотреть вымышленную “Корону”, чем читать вымышленные новости о своей семье.

Кроме того, принц рассказал о том, что сейчас полностью растворился в своей семье. Первым словом, которое выговорил его годовалый сын Арчи, было “крокодил”. Королева Елизавета поддерживает связь с семьей внука. Арчи получил на Рождество от нее вафельницу в подарок.

В данный момент герцоги Сассекские проживают в Калифорнии (США). На днях Меган и Гарри объявили, что ждут второго ребенка (их сын Арчи – родился в мае 2019 года).

В марте этого года они планируют принять участие в телевизионном ток-шоу Опры Уинфри и рассказать о своем разрыве с королевской семьей.

За последний год Гарри и Меган также подписали контракты о работе с Netflix и Spotify.