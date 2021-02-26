Я выехал из Великобритании из-за токсичной прессы, — принц Гарри

Об этом сообщает агентство Reuters.
36-летний Гарри и 39-летняя Меган в январе 2020 года объявили о намерении уйти от королевских обязанностей и начать новую жизнь за океаном.
Это решение вызвало возмущение и критику со стороны британских монархов и граждан страны. На прошлой неделе Букингемский дворец объявил, что внук королевы Елизаветы и его американская жена Меган Маркл окончательно разорвали отношения с королевской семьей, не вернутся к исполнению государственных обязанностей и потеряют покровительство.
“Мы все знаем, какой может быть британская пресса, и это разрушало мое психическое здоровье, это было токсичным для меня. Поэтому я сделал то, что делал бы любой муж и то, что делал бы любой отец, мне нужно вывезти мою семью отсюда”, – признался принц Гарри.
Перед тем, как переехать в Калифорнию, супруги подали судебные жалобы на действия некоторых таблоидов, которые публиковали сомнительные материалы об их семье.
К примеру, в этом месяце Меган успешно подала иск против одного таблоида за нарушение ее конфиденциальности. Издание опубликовало фрагменты письма, которое она написала своему отцу. В прошлом месяце Гарри выиграл дело о клевете против той же газеты за историю, в которой говорилось, что он отвернулся от военных.
Супруги заявили, что не против огласки, но только на их условиях. Меган и Гарри обещают рассказать детали о своем решении, но просят прессу не публиковать фейки.
“Что касается меня, какие бы решения не принимались другой стороной, я никогда не оставлю государственную службу. Моя жизнь – это государственная служба, где бы я ни находился”, – сказал Гарри.
Также принц сказал, что хитовый сериал Netflix “Корона”, сюжет которого вымышлен, “действительно базируется на правде”.
“Это дает вам приблизительное представление об образе жизни, заставляющем воспринимать долг и службу выше семьи”, – сказал он.
Также Гарри добавил, что ему легче смотреть вымышленную “Корону”, чем читать вымышленные новости о своей семье.
Кроме того, принц рассказал о том, что сейчас полностью растворился в своей семье. Первым словом, которое выговорил его годовалый сын Арчи, было “крокодил”. Королева Елизавета поддерживает связь с семьей внука. Арчи получил на Рождество от нее вафельницу в подарок.
В данный момент герцоги Сассекские проживают в Калифорнии (США). На днях Меган и Гарри объявили, что ждут второго ребенка (их сын Арчи – родился в мае 2019 года).
В марте этого года они планируют принять участие в телевизионном ток-шоу Опры Уинфри и рассказать о своем разрыве с королевской семьей.
За последний год Гарри и Меган также подписали контракты о работе с Netflix и Spotify.
- Принц Гарри и Меган Маркл занимаются благотворительностью, работают над подкастом и основали продюсерскую фирму.