Количество случаев коронавируса COVID-19 в Украине приближается к отметке в 22 тысячи.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за сутки заболел еще 321 человек: из них 14 детей и 58 медиков.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки было обнаружено: в Черновицкой области (43), Ровенской области (39) и Киеве (29).

При этом новых случаев не выявили в Донецкой, Николаевской, Полтавской, Сумской и Херсонской областях.

В течение суток скончались еще 14 человек. В общей сложности в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 658 человек. В то же время 420 пациентов выздоровели. Это уже второй день подряд, когда количество заболевших за сутки меньше количества выздоровевших.

В общем 7995 пациентов уже излечились от COVID-19 (в том числе 1999 медиков).

За все время эпидемии в Украине заболели 21 тысяча 905 человек: из них 1595 детей и 4241 медик.

Всего в Украине исследовано на коронавирус 312 тыс. 532 образца методом ПЦР (9412 исследований за минувшие сутки).

Всего нуждались в госпитализации 6831 человек, из них 264 ребенка и 794 медика.

К аппаратам искусственной вентиляции легких за время вспышки были подключены 259 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 932 случая; из них 15 летальных; 500 пациентов выздоровели;

• Волынская область – 814 случаев коронавируса; 24 человека скончались, 207 выздоровели;

• Днепропетровская область – 905 случаев COVID-19; 19 пациентов скончались, 212 выздоровели;

• Донецкая область – 155 случаев; из них 4 летальных; 74 человека выздоровели;

• Житомирская область – 660 случаев COVID-19; 14 человек скончались, 340 выздоровели;

• Закарпатская область – 1104 случая заражения; 27 человек скончались, 352 выздоровели;

• Запорожская область – 420 случаев COVID-19; из них 13 летальных; 231 человек выздоровел;

• Ивано-Франковская область – 1327 случаев заболевания; 75 человек скончались, 711 выздоровели;

• город Киев – 2739 случаев; 64 пациента скончались, 442 выздоровели;

• Киевская область – 1474 случая заболевания; 30 человек скончались, 322 выздоровели;

• Кировоградская область – 489 случаев COVID-19; 23 пациента скончались, 382 выздоровели;

• Луганская область – 45 случаев заражения; 36 пациентов выздоровели;

• Львовская область – 1443 случая заражения; 43 человека скончались, 322 выздоровели;

• Николаевская область – 281 случай COVID-19; из них 7 летальных; 136 пациентов выздоровели;

• Одесская область – 853 случая заболевания; 14 человек скончались, 150 выздоровели;

• Полтавская область – 267 случаев; из них 13 летальных; 243 пациента выздоровели;

• Ровенская область – 1514 случаев COVID-19; 34 человека скончались, 701 выздоровел;

• Сумская область – 166 случаев заболевания; из них 4 летальных; 130 пациентов выздоровели;

• Тернопольская область – 1126 случаев заражения; 26 человек скончались, 816 выздоровели;

• Харьковская область – 959 случаев; из них 41 летальный; 223 пациента выздоровели;

• Херсонская область – 177 случаев COVID-19; из них 3 летальных; 149 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 381 случай COVID-19; 10 человек скончались, 130 выздоровели;

• Черкасская область – 393 случая коронавируса; 16 пациентов скончались, 291 выздоровел;

• Черновицкая область – 3144 случая COVID-19; 133 человека скончались, 842 выздоровели;

• Черниговская область – 137 случаев заболевания; из них 6 летальных; 53 пациента выздоровели.