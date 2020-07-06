Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины.
Наибольшее количество заболевших на 100 тысяч человек населения зафиксирована в Черновицкой (289,8), Львовской (206) и Закарпатской (180,5) областях.
За последние сутки было взято 6 696 анализов методом ПЦР.
Ситуация по областям Украины следующая:
- Винницкая обл. – 1967 (1334 выздоровели)
- Волынская обл. – 2752 (847 выздоровели)
- Днепропетровская обл. – 1115 (977 выздоровели)
- Донецкая обл. – 681 (173 выздоровели)
- Житомирская обл. – 1468 (950 выздоровели)
- Закарпатская обл. – 3375 (1001 выздоровели)
- Запорожская обл. – 597 (444 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. – 2700 (1173 выздоровели)
- м. Киев – 5602 (1809 выздоровели)
- Киевская обл. – 2789 (1512 выздоровели)
- Кировоградская обл. – 659 (561 выздоровели)
- Луганская обл. – 84 (64 выздоровели)
- Львовская обл. – 6301 (965 выздоровели)
- Николаевская обл. – 461 (310 выздоровели)
- Одесская обл. – 1883 (827 выздоровели)
- Полтавская обл. – 324 (274 выздоровели)
- Ровенская обл. – 4190 (2079 выздоровели)
- Сумская обл. – 321 (248 выздоровели)
- Тернопольская обл. – 2101 (1275 выздоровели)
- Харьковская обл. – 2371 (1224 выздоровели)
- Херсонская обл. – 196 (182 выздоровели)
- Хмельницкая обл. – 842 (594 выздоровели)
- Черкасская обл. – 670 (517 выздоровели)
- Черновицкая обл. – 5018 (2218 выздоровели)
- Черниговская обл. – 576 (145 выздоровели).
По состоянию на 09:00 6 июля в Украине зафиксировано 543 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
- Ранее сообщалось, что по состоянию на 5 июля Киев и 8 областей не соответствуют критериям, необходимых для перехода к следующему этапу ослабления карантинных мер.
- Ранее сообщалось, что Министерство охраны здоровья готовится к разворачиванию второй волны больниц из-за увеличения количества больных COVID-19.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.