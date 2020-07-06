В Украине по состоянию на 6 июля подтверждено 49 043 случаев COVID-19, из них 21 703 выздоровели, 1262 умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины.

Наибольшее количество заболевших на 100 тысяч человек населения зафиксирована в Черновицкой (289,8), Львовской (206) и Закарпатской (180,5) областях.

За последние сутки было взято 6 696 анализов методом ПЦР.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая обл. – 1967 (1334 выздоровели)

Волынская обл. – 2752 (847 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 1115 (977 выздоровели)

Донецкая обл. – 681 (173 выздоровели)

Житомирская обл. – 1468 (950 выздоровели)

Закарпатская обл. – 3375 (1001 выздоровели)

Запорожская обл. – 597 (444 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 2700 (1173 выздоровели)

м. Киев – 5602 (1809 выздоровели)

Киевская обл. – 2789 (1512 выздоровели)

Кировоградская обл. – 659 (561 выздоровели)

Луганская обл. – 84 (64 выздоровели)

Львовская обл. – 6301 (965 выздоровели)

Николаевская обл. – 461 (310 выздоровели)

Одесская обл. – 1883 (827 выздоровели)

Полтавская обл. – 324 (274 выздоровели)

Ровенская обл. – 4190 (2079 выздоровели)

Сумская обл. – 321 (248 выздоровели)

Тернопольская обл. – 2101 (1275 выздоровели)

Харьковская обл. – 2371 (1224 выздоровели)

Херсонская обл. – 196 (182 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 842 (594 выздоровели)

Черкасская обл. – 670 (517 выздоровели)

Черновицкая обл. – 5018 (2218 выздоровели)

Черниговская обл. – 576 (145 выздоровели).

По состоянию на 09:00 6 июля в Украине зафиксировано 543 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.