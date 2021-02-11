По состоянию на 11 февраля в Украине подтверждено более 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. При этом количество выздоровлений за сутки превысило число инфицирований.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус выявили у 5039 человек: в частности, заболели 277 детей и 281 медик.

В больницы госпитализировали еще 1784 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в г. Киев (335).

В течение суток скончались 124 пациента. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 24 058 человек. Выздоровели за сутки 6568 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 098 тыс. 944 пациента.

Всего в Украине было выявлено 1 258 094 случая заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 43 126 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 26 739, методом ИФА – 16 387).

За время эпидемии в Украине сделано 6 млн 474 тыс. 315 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 335 случаев за сутки; всего выявлено 131 199 случаев – 2484 человека скончались, 83 307 выздоровели;

• Винницкая область – 392 случая за сутки; всего обнаружено 29 180 случаев – 552 пациента скончались, 24 649 выздоровели;

• Волынская область – 125 случаев за сутки; за все время подтверждено 37 795 случаев – 600 человек скончались, 35 247 выздоровели;

• Днепропетровская область – 306 случаев за сутки; за время эпидемии зафиксировано 69 682 случая – 1892 пациента скончались, 63 898 выздоровели;

• Донецкая область – 156 случаев за сутки; всего выявлено 45 281 случай – 1008 человек скончались, 42 000 выздоровели;

• Житомирская область – 367 случаев за сутки; всего зафиксировано 46 037 случаев – 774 пациента скончались, 42 496 выздоровели;

• Закарпатская область – 368 случаев за сутки; за все время обнаружено 34 004 случая – 781 пациент скончался, 28 775 выздоровели;

• Запорожская область – 182 случая за сутки; всего подтверждено 67 672 случая – 949 человек скончались, 63 012 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 482 случая за сутки; всего зафиксировано 53 033 случая – 1023 человек скончались, 44 689 выздоровели;

• Киевская область – 159 случаев за сутки; за все время обнаружено 71 037 случаев – 1173 человек скончались, 63 199 выздоровели;

• Кировоградская область – 37 случаев за сутки; всего выявлено 10 064 случая – 348 человек скончались, 7502 выздоровели;

• Луганская область – 43 случая за сутки; за все время подтверждено 14 382 случая – 428 человек скончались, 12 638 выздоровели;

• Львовская область – 319 случаев за сутки; за время эпидемии зафиксировано 73 482 случая – 2160 человек скончались, 65 094 выздоровели;

• Николаевская область – 83 случая за сутки; всего обнаружено 39 931 случай – 727 человек скончались, 31 214 выздоровели;

• Одесская область – 155 случаев за сутки; всего подтверждено 82 899 случаев – 1366 человек скончались, 75 305 выздоровели;

• Полтавская область – 126 случаев за сутки; всего зафиксировано 44 330 случаев – 933 пациента скончались, 41 026 выздоровели;

• Ровенская область – 139 случаев за сутки; всего обнаружено 46 976 случаев – 591 пациент скончался, 44 769 выздоровели;

• Сумская область – 102 случая за сутки; за все время выявлено 46 688 случаев – 638 человек скончались, 44 210 выздоровели;

• Тернопольская область – 153 случая за сутки; всего зафиксировано 39 093 случая – 559 человек скончались, 36 659 выздоровели;

• Харьковская область – 232 случая за сутки; всего подтверждено 79 823 случая – 1461 пациент скончался, 73 112 выздоровели;

• Херсонская область – 42 случая за сутки; за время эпидемии подтверждено 21 171 случай – 603 человека скончались, 19 219 выздоровели;

• Хмельницкая область – 235 случаев за сутки; всего выявлено 45 279 случаев – 822 пациента скончались, 42 314 выздоровели;

• Черкасская область – 129 случаев за сутки; всего зафиксировано 46 882 случая – 585 человек скончались, 43 125 выздоровели;

• Черновицкая область – 291 случай за сутки; за все время обнаружено 47 674 случая – 915 человек скончались, 41 961 выздоровели;

• Черниговская область – 81 случай за сутки; всего подтверждено 34 500 случаев – 686 человек скончались, 29 524 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.