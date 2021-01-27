По состоянию на 27 января в Украине было зафиксировано более 3,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и почти в 4 раза больше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус выявили у 3 776 человек: в частности, заболели 115 детей и 172 медика.

В больницы госпитализировали еще 2 430 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.

В течение суток скончались 145 пациентов. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 22 202 человека. Выздоровели за сутки 14 250 пациентов. За все время коронавирус преодолели 980 085 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 200 883 случая заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 47 120 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 27 041, методом ИФА – 20 079).

За время эпидемии в Украине сделано 6 млн 152 тыс. 298 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 437 случаев за сутки; всего выявлено 127 076 случаев – 2308 человек скончались, 62 353 выздоровели;

• Винницкая область – 158 случаев за сутки; всего обнаружено 26 177 случаев – 496 человек скончались, 22 112 выздоровели;

• Волынская область – 76 случаев за сутки; всего подтверждено 36 283 случая – 568 человек скончались, 33 842 выздоровели;

• Днепропетровская область – 188 случаев за сутки; за время эпидемии диагностировано 66 634 случая – 1778 человек скончались, 57 640 выздоровели;

• Донецкая область – 143 случая за сутки; за все время зафиксировано 43 363 случая – 828 человек скончались, 38 569 выздоровели;

• Житомирская область – 107 случаев за сутки; всего выявлено 43 740 случаев – 734 пациента скончались, 40 527 выздоровели;

• Закарпатская область – 86 случаев за сутки; всего подтверждено 30 898 случаев – 709 человек скончались, 27 485 выздоровели;

• Запорожская область – 204 случая за сутки; всего зафиксировано 64 881 случай – 807 человек скончались, 49 185 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 167 случаев за сутки; за время эпидемии обнаружено 47 239 случаев – 916 человек скончались, 42 412 выздоровели;

• Киевская область – 276 случаев за сутки; за все время подтверждено 68 218 случаев – 1117 человек скончались, 54 090 выздоровели;

• Кировоградская область – 48 случаев за сутки; всего выявлено 9674 случая – 317 человек скончались, 6478 выздоровели;

• Луганская область – 49 случаев за сутки; всего зафиксировано 13 640 случаев – 390 человек скончались, 11 262 выздоровели;

• Львовская область – 221 случай за сутки; всего обнаружено 69 791 случай – 2053 человек скончались, 58 694 выздоровели;

• Николаевская область – 174 случая за сутки; за время эпидемии подтверждено 38 193 случая – 649 человек скончались, 23 688 выздоровели;

• Одесская область – 185 случаев за сутки; всего выявлено 80 616 случаев – 1301 пациент скончался, 70 177 выздоровели;

• Полтавская область – 116 случаев за сутки; всего зафиксировано 42 620 случаев – 869 человек скончались, 38 374 выздоровели;

• Ровенская область – 164 случая за сутки; всего обнаружено 45 326 случаев – 564 человека скончались, 42 318 выздоровели;

• Сумская область – 85 случаев за сутки; за все время диагностировано 45 362 случая – 604 человека скончались, 41 871 выздоровел;

• Тернопольская область – 96 случаев за сутки; за время эпидемии обнаружено 37 183 случая – 519 человек скончались, 34 211 выздоровели;

• Харьковская область – 238 случаев за сутки; всего подтверждено 76 909 случаев – 1341 пациент скончался, 67 048 выздоровели;

• Херсонская область – 64 случая за сутки; всего выявлено 20 449 случаев – 564 человека скончались, 16 493 выздоровели;

• Хмельницкая область – 169 случаев за сутки; всего зафиксировано 43 429 случаев – 778 человек скончались, 39 944 выздоровели;

• Черкасская область – 126 случаев за сутки; всего подтверждено 45 242 случая – 521 пациент скончался, 39 282 выздоровели;

• Черновицкая область – 169 случаев за сутки; всего обнаружено 44 670 случаев – 858 человек скончались, 37 438 выздоровели;

• Черниговская область – 30 случаев за сутки; за все время подтверждено 33 270 случаев – 613 человек скончались, 24 592 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.