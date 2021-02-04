Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.
Так, за сутки коронавирус выявили у 5082 человек: в частности, заболели 258 детей и 220 медиков.
В больницы госпитализировали еще 1893 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Хмельницкой (429), Ивано-Франковской областях (354), г. Киев (342), Львовской (308) и Харьковской (299) областях.
В течение суток скончались еще 140 пациентов. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 23 229 человек.
Выздоровели за сутки 9 933 пациента. За все время коронавирус преодолели 1 млн 055 тыс. 406 пациентов.
Всего в Украине было выявлено 1 232 246 случаев заражения коронавирусом.
За сутки было сделано 42 112 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 25 076, методом ИФА – 17 036).
За время эпидемии в Украине сделано 6 млн 324 тыс. 775 ПЦР-тестирований.
Ситуация по регионам Украины следующая:
• г. Киев – 342 случая за сутки; всего выявлено 129 506 случаев – 2404 человека скончались, 75 972 выздоровели;
• Винницкая область – 235 случаев за сутки; всего обнаружено 27 645 случаев – 526 человек скончались, 23 602 выздоровели;
• Волынская область – 112 случаев за сутки; всего подтверждено 37 182 случая – 587 человек скончались, 34 546 выздоровели;
• Днепропетровская область – 223 случая за сутки; за все время зафиксировано 68 238 случаев – 1843 человека скончались, 62 513 выздоровели;
• Донецкая область – 159 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 44 481 случай – 975 человек скончались, 40 465 выздоровели;
• Житомирская область – 282 случая за сутки; всего выявлено 44 993 случая – 758 человек скончались, 41 734 выздоровели;
• Закарпатская область – 299 случаев за сутки; за все время обнаружено 32 390 случаев – 739 человек скончались, 28 137 выздоровели;
• Запорожская область – 253 случая за сутки; всего зафиксировано 66 406 случаев – 839 человек скончались, 57 713 выздоровели;
• Ивано-Франковская область – 354 случая за сутки; всего подтверждено 49 833 случая – 965 человек скончались, 43 321 выздоровел;
• Киевская область – 189 случаев за сутки; за все время выявлено 69 798 случаев – 1149 человек скончались, 58 867 выздоровели;
• Кировоградская область – 25 случаев за сутки; всего обнаружено 9886 случаев – 331 пациент скончался, 7274 выздоровели;
• Луганская область – 77 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 14 114 случаев – 404 человека скончались, 12 170 выздоровели;
• Львовская область – 308 случаев за сутки; всего выявлено 71 936 случаев – 2112 пациентов скончались, 62 832 выздоровели;
• Николаевская область – 97 случаев за сутки; за все время подтверждено 39 279 случаев – 698 человек скончались, 28 747 выздоровели;
• Одесская область – 163 случая за сутки; всего зафиксировано 81 933 случая – 1339 человек скончались, 73 846 выздоровели;
• Полтавская область – 160 случаев за сутки; за время эпидемии обнаружено 43 647 случаев – 900 человек скончались, 39 954 выздоровели;
• Ровенская область – 173 случая за сутки; всего выявлено 46 256 случаев – 582 пациента скончались, 43 791 выздоровел;
• Сумская область – 133 случая за сутки; всего подтверждено 46 146 случаев – 627 человек скончались, 43 352 выздоровели;
• Тернопольская область – 222 случая за сутки; за все время зафиксировано 38 299 случаев – 541 пациент скончался, 35 739 выздоровели;
• Харьковская область – 299 случаев за сутки; всего выявлено 78 665 случаев – 1404 пациента скончались, 71 146 выздоровели;
• Херсонская область – 55 случаев за сутки; за все время подтверждено 20 844 случая – 589 человек скончались, 18 591 выздоровел;
• Хмельницкая область – 429 случаев за сутки; всего обнаружено 44 393 случая – 799 человек скончались, 41 188 выздоровели;
• Черкасская область – 182 случая за сутки; всего подтверждено 46 167 случаев – 565 человек скончались, 41 545 выздоровели;
• Черновицкая область – 177 случаев за сутки; за все время выявлено 46 142 случая – 887 человек скончались, 40 310 выздоровели;
• Черниговская область – 134 случая за сутки; всего обнаружено 34 067 случаев – 666 пациентов скончались, 28 051 выздоровел.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.
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