По состоянию на 6 февраля в Украине подтверждено более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и почти в два раза больше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус выявили у 4 310 человек: в частности, заболели 220 детей и 191 медик.

В больницы госпитализировали еще 1 884 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в Ивано-Франковской (498), Днепропетровской (306), Киевской (295), Львовской (286) и Черновицкой (258) областях.

В течение суток скончались 129 пациентов. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 23 516 человек. Выздоровели за сутки 7 158 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 070 тыс. 749 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 241 479 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 41 410 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 25 590, методом ИФА – 15 820).

За время эпидемии в Украине сделано 6 млн 376 тыс. 032 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 212 случаев за сутки; всего выявлено 130 039 случаев – 2426 человек скончались, 79 141 выздоровел;

• Винницкая область – 247 случаев за сутки; всего обнаружено 28 163 случая – 532 пациента скончались, 24 044 выздоровели;

• Волынская область – 99 случаев за сутки; за все время подтверждено 37 408 случаев – 590 человек скончались, 34 830 выздоровели;

• Днепропетровская область – 306 случаев за сутки; за время эпидемии зафиксировано 68 831 случай – 1866 человек скончались, 63 067 выздоровели;

• Донецкая область – 125 случаев за сутки; всего подтверждено 44 752 случая – 990 человек скончались, 40 995 выздоровели;

• Житомирская область – 124 случая за сутки; за все время выявлено 45 279 случаев – 763 человека скончались, 41 950 выздоровели;

• Закарпатская область – 221 случай за сутки; всего зафиксировано 32 820 случаев – 752 пациента скончались, 28 288 выздоровели;

• Запорожская область – 227 случаев за сутки; всего подтверждено 66 967 случаев – 882 пациента скончались, 59 554 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 498 случаев за сутки; за время эпидемии обнаружено 50 764 случая – 980 человек скончались, 43 763 выздоровели;

• Киевская область – 295 случаев за сутки; всего выявлено 70 365 случаев – 1157 человек скончались, 59 830 выздоровели;

• Кировоградская область – 43 случая за сутки; всего зафиксировано 9954 случая – 337 человек скончались, 7339 выздоровели;

• Луганская область – 54 случая за сутки; за все время обнаружено 14 207 случаев – 410 человек скончались, 12 307 выздоровели;

• Львовская область – 286 случаев за сутки; за все время подтверждено 72 628 случаев – 2133 пациента скончались, 63 698 выздоровели;

• Николаевская область – 82 случая за сутки; всего выявлено 39 521 случай – 710 человек скончались, 29 704 выздоровели;

• Одесская область – 176 случаев за сутки; за время эпидемии обнаружено 82 266 случаев – 1347 человек скончались, 74 353 выздоровели;

• Полтавская область – 111 случаев за сутки; всего зафиксировано 43 931 случай – 917 человек скончались, 40 320 выздоровели;

• Ровенская область – 111 случаев за сутки; за время эпидемии подтверждено 46 530 случаев – 583 человека скончались, 44 040 выздоровели;

• Сумская область – 97 случаев за сутки; всего обнаружено 46 324 случая – 629 человек скончались, 43 654 выздоровели;

• Тернопольская область – 120 случаев за сутки; всего выявлено 38 593 случая – 549 человек скончались, 36 060 выздоровели;

• Харьковская область – 225 случаев за сутки; за время эпидемии диагностировано 79 080 случаев – 1418 человек скончались, 71 790 выздоровели;

• Херсонская область – 67 случаев за сутки; за все время обнаружено 20 958 случаев – 593 человека скончались, 18 857 выздоровели;

• Хмельницкая область – 132 случая за сутки; всего зафиксировано 44 756 случаев – 805 человек скончались, 41 527 выздоровели;

• Черкасская область – 111 случаев за сутки; всего выявлено 46 422 случая – 576 человек скончались, 42 379 выздоровели;

• Черновицкая область – 258 случаев за сутки; всего подтверждено 46 670 случаев – 891 пациент скончался, 40 915 выздоровели;

• Черниговская область – 83 случая за сутки; всего обнаружено 34 251 случай – 680 человек скончались, 28 344 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.