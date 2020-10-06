По состоянию на 6 октября в Украине подтверждено более 4,3 тыс. новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за минувшие сутки заболели 4348 человек: из них 199 детей, а также 226 медработников.

Наибольшее количество новых случаев за сутки обнаружили: в Харьковской области (487), Киеве (355), Полтавской области (305), Хмельницкой области (295), Одесской области (292), Днепропетровской области (235), Сумской области (223), Львовской области (200), Тернопольской области (189), Киевской области (181), Черновицкой области (158).

За сутки в Украине подтверждено 90 летальных случаев. В общей сложности от осложнений COVID-19 с начала вспышки умерли 4520 человек. В то же время, выздоровели за сутки 2149 пациентов. За все время эпидемии коронавирус в Украине преодолели 103 401 пациент.

За все время эпидемии в Украине заболели 234 584 человека. Из них 15 040 детей, а также 16 613 медиков.

За минувшие сутки было проведено 44 977 тестирований на коронавирус (из них 25 126 – методом ПЦР).

Всего проведено 2 млн 423 тыс. 31 ПЦР-тестирование.

Ситуация по областям Украины следующая:

• Винницкая область – 6930 случаев; 124 человека скончались, 4248 выздоровели;

• Волынская область – 8880 случаев; 179 человек скончались, 5422 выздоровели;

• Днепропетровская область – 7372 случая; 125 человек скончались, 3566 выздоровели;

• Донецкая область – 4561 случай; в том числе 58 летальных; 1135 пациентов выздоровели;

• Житомирская область – 7070 случаев; 128 человек скончались, 4006 выздоровели;

• Закарпатская область – 10 317 случаев; 313 человек скончались, 5368 выздоровели;

• Запорожская область – 4746 случаев; в том числе 74 летальных; 1545 пациентов выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 14 451 случай; 338 человек скончались, 6940 выздоровели;

• Кировоградская область – 1194 случая; в том числе 62 летальных; 907 пациентов выздоровели;

• г. Киев – 25091 случай; 436 человек скончались, 8545 выздоровели;

• Киевская область – 10 099 случаев; 202 человека скончались, 6016 выздоровели;

• Львовская область – 21 494 случая; 589 человек скончались, 8002 выздоровели;

• Луганская область – 1333 случая; в том числе 18 летальных; 621 пациент выздоровел;

• Николаевская область – 3894 случая; в том числе 90 летальных; 1209 пациентов выздоровели;

• Одесская область – 15 021 случай; 226 человек скончались, 2558 выздоровели;

• Полтавская область – 3270 случаев; в том числе 50 летальных; 1284 пациента выздоровели;

• Ровенская область – 13 374 случая; 177 человек скончались, 10 617 выздоровели;

• Сумская область – 5676 случаев; 85 человек скончались, 2003 выздоровели;

• Тернопольская область – 14 610 случаев; 186 человек скончались, 9590 выздоровели;

• Харьковская область – 21 451 случай; 377 человек скончались, 4589 выздоровели;

• Херсонская область – 1544 случая; в том числе 29 летальных; 679 пациентов выздоровели;

• Хмельницкая область – 7263 случая; 139 человек скончались, 3123 выздоровели;

• Черновицкая область – 15444 случая; 373 человека скончались, 8360 выздоровели;

• Черкасская область – 4687 случаев; в том числе 60 летальных; 2056 пациентов выздоровели;

• Черниговская область – 4812 случаев; 82 человека скончались, 1012 выздоровели.