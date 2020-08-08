Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством охраны здоровья (МОЗ) и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
Так, за прошедшие сутки заболели 1489 человек: из них 91 ребенок и 72 медики.
Наибольшее количество больных COVID-19 за прошедшие сутки обнаружено: в Киеве – 200, Одесской области – 165, Львовской области – 154, Харьковской области – 134, Ивано-Франковской области – 126, Ровенской области – 109.
За сутки умерли 27 человек. Всего с начала вспышки COVID-19 в Украине зафиксировано 1879 летальных случаев.
При этом за сутки выздоровели 600 человек. С начала вспышки коронавирус преодолели уже 43 655 пациентов.
За все время эпидемии в Украине заболели 79 тысяч 750 человек.
Ситуация по областям Украины следующая:
- Винницкая область -2955 случаев; из них 60 летальных; 2216 пациентов выздоровели;
- Волынская область -4226 случаев; 90 человек умерли; 3155 выздоровели;
- Днепропетровская область -1525 случаев; из них 33 летальных; 1132 пациенты выздоровели;
- Донецкая область -965 случаев; из них 13 летальных; 744 пациенты выздоровели;
- Житомирская область -2101 случай; 41 человек умер, 1524 выздоровели;
- Закарпатская область -5697 случаев; 218 человек умерли, 2399 выздоровели;
- Запорожская область -919 случаев; из них 21 летальный; 650 пациентов выздоровели;
- Ивано-Франковская область – 5552 случая; 153 человека погибли, 2048 выздоровели;
- Кировоградская область -718 случаев; из них 39 летальных; 649 пациентов выздоровели;
- Киев -9378 случаев; 145 человек умерли, 3205 выздоровели;
- Киевская область -4128 случаев; 68 человек погибли, 2920 выздоровели;
- Львовская область -10726 случаев; 299 человек умерли, 2906 выздоровели;
- Луганская область -152 случаи; из них 1 летальный; 115 пациентов выздоровели;
- Николаевская область -696 случаев; из них 15 летальных; 483 пациенты выздоровели;
- Одесская область -4069 случаев; из них 66 летальных; 1394 пациенты выздоровели;
- Полтавская область -491 случай; 15 человек погибли, 351 выздоровела;
- Ровенская область -6747 случаев; 103 человека погибли, 5218 выздоровели;
- Сумская область -653 случаи; из них 9 летальных; 399 пациентов выздоровели;
- Тернопольская область -3257 случаев; 41 человек умер, 2043 выздоровели;
- Харьковская область -4661 случай; 141 человек умер, 2423 выздоровели;
- Херсонская область -259 случаев; из них 4 летальных; 213 пациентов выздоровели;
- Хмельницкая область -1323 случаи; из них 25 летальных; 1012 пациентов выздоровели;
- Черновицкая область -6565 случаев; 224 человека погибли, 5126 выздоровели;
- Черкасская область -996 случаев; 37 человек погибли, 766 выздоровели;
- Черниговская область -991 случай; из них 18 летальных; 564 пациенты выздоровели.
- В Украине решили продлить адаптивный карантин до 31 августа.
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