В Украине четвертый день подряд фиксируют антирекорд обнаруженных больных COVID-19 за сутки.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством охраны здоровья (МОЗ) и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Так, за прошедшие сутки заболели 1489 человек: из них 91 ребенок и 72 медики.

Наибольшее количество больных COVID-19 за прошедшие сутки обнаружено: в Киеве – 200, Одесской области – 165, Львовской области – 154, Харьковской области – 134, Ивано-Франковской области – 126, Ровенской области – 109.

За сутки умерли 27 человек. Всего с начала вспышки COVID-19 в Украине зафиксировано 1879 летальных случаев.

При этом за сутки выздоровели 600 человек. С начала вспышки коронавирус преодолели уже 43 655 пациентов.

За все время эпидемии в Украине заболели 79 тысяч 750 человек.

Ситуация по областям Украины следующая:

Винницкая область -2955 случаев; из них 60 летальных; 2216 пациентов выздоровели;

-2955 случаев; из них 60 летальных; 2216 пациентов выздоровели; Волынская область -4226 случаев; 90 человек умерли; 3155 выздоровели;

-4226 случаев; 90 человек умерли; 3155 выздоровели; Днепропетровская область -1525 случаев; из них 33 летальных; 1132 пациенты выздоровели;

-1525 случаев; из них 33 летальных; 1132 пациенты выздоровели; Донецкая область -965 случаев; из них 13 летальных; 744 пациенты выздоровели;

-965 случаев; из них 13 летальных; 744 пациенты выздоровели; Житомирская область -2101 случай; 41 человек умер, 1524 выздоровели;

-2101 случай; 41 человек умер, 1524 выздоровели; Закарпатская область -5697 случаев; 218 человек умерли, 2399 выздоровели;

-5697 случаев; 218 человек умерли, 2399 выздоровели; Запорожская область -919 случаев; из них 21 летальный; 650 пациентов выздоровели;

-919 случаев; из них 21 летальный; 650 пациентов выздоровели; Ивано-Франковская область – 5552 случая; 153 человека погибли, 2048 выздоровели;

– 5552 случая; 153 человека погибли, 2048 выздоровели; Кировоградская область -718 случаев; из них 39 летальных; 649 пациентов выздоровели;

-718 случаев; из них 39 летальных; 649 пациентов выздоровели; Киев -9378 случаев; 145 человек умерли, 3205 выздоровели;

-9378 случаев; 145 человек умерли, 3205 выздоровели; Киевская область -4128 случаев; 68 человек погибли, 2920 выздоровели;

-4128 случаев; 68 человек погибли, 2920 выздоровели; Львовская область -10726 случаев; 299 человек умерли, 2906 выздоровели;

-10726 случаев; 299 человек умерли, 2906 выздоровели; Луганская область -152 случаи; из них 1 летальный; 115 пациентов выздоровели;

-152 случаи; из них 1 летальный; 115 пациентов выздоровели; Николаевская область -696 случаев; из них 15 летальных; 483 пациенты выздоровели;

-696 случаев; из них 15 летальных; 483 пациенты выздоровели; Одесская область -4069 случаев; из них 66 летальных; 1394 пациенты выздоровели;

-4069 случаев; из них 66 летальных; 1394 пациенты выздоровели; Полтавская область -491 случай; 15 человек погибли, 351 выздоровела;

-491 случай; 15 человек погибли, 351 выздоровела; Ровенская область -6747 случаев; 103 человека погибли, 5218 выздоровели;

-6747 случаев; 103 человека погибли, 5218 выздоровели; Сумская область -653 случаи; из них 9 летальных; 399 пациентов выздоровели;

-653 случаи; из них 9 летальных; 399 пациентов выздоровели; Тернопольская область -3257 случаев; 41 человек умер, 2043 выздоровели;

-3257 случаев; 41 человек умер, 2043 выздоровели; Харьковская область -4661 случай; 141 человек умер, 2423 выздоровели;

-4661 случай; 141 человек умер, 2423 выздоровели; Херсонская область -259 случаев; из них 4 летальных; 213 пациентов выздоровели;

-259 случаев; из них 4 летальных; 213 пациентов выздоровели; Хмельницкая область -1323 случаи; из них 25 летальных; 1012 пациентов выздоровели;

-1323 случаи; из них 25 летальных; 1012 пациентов выздоровели; Черновицкая область -6565 случаев; 224 человека погибли, 5126 выздоровели;

-6565 случаев; 224 человека погибли, 5126 выздоровели; Черкасская область -996 случаев; 37 человек погибли, 766 выздоровели;

-996 случаев; 37 человек погибли, 766 выздоровели; Черниговская область -991 случай; из них 18 летальных; 564 пациенты выздоровели.