Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В среду, 26 февраля, в Бразилии подтвердился первый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Это первый случай в Южной Америке. Таким образом, вспышка коронавируса, которая началась в китайском городе Ухань, в настоящее время распространилась на шесть из семи континентов мира.

Как известно, подавляющее большинство случаев зафиксировано в Азии. В частности, в Южной Корее и на борту круизного судна в Японии. В Иране зафиксировали не менее 140 случаев, их них 15 — с летальным исходом.

В Европе самая большая вспышка наблюдается в Италии, где более 320 человек были инфицированы и 12 умерли.

Что касается Северной Америки, по крайней мере, 59 американцев дали положительный результат на коронавирус. Также случаи заболевания были зарегистрированы в Канаде.

Накануне первые случай подтвердили в Африке — в Алжире и Египте. В Австралии по состоянию на субботу было подтверждено 22 случая заболевания новым коронавирусом.