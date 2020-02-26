Об этом сообщает американский телеканал CNN.
В среду, 26 февраля, в Бразилии подтвердился первый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Это первый случай в Южной Америке. Таким образом, вспышка коронавируса, которая началась в китайском городе Ухань, в настоящее время распространилась на шесть из семи континентов мира.
Как известно, подавляющее большинство случаев зафиксировано в Азии. В частности, в Южной Корее и на борту круизного судна в Японии. В Иране зафиксировали не менее 140 случаев, их них 15 — с летальным исходом.
В Европе самая большая вспышка наблюдается в Италии, где более 320 человек были инфицированы и 12 умерли.
Что касается Северной Америки, по крайней мере, 59 американцев дали положительный результат на коронавирус. Также случаи заболевания были зарегистрированы в Канаде.
Накануне первые случай подтвердили в Африке — в Алжире и Египте. В Австралии по состоянию на субботу было подтверждено 22 случая заболевания новым коронавирусом.
- По состоянию на среду, 26 февраля, количество заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире увеличилось до 81 тысячи случаев. За сутки заболели около 900 человек.
- Центр по контролю и профилактике заболеваний призвал граждан США быть готовыми к возможному распространению коронавируса на территории страны.
- У 48 людей из числа эвакуированных из Китая и помещенных на обсервацию в Новых Санжарах не был обнаружен китайский коронавирус.