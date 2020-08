Об этом сообщается на сайте SpaceX.

Американское космическое агентство NASA и компания Маска 30 мая со второй попытки запустили корабль Crew Dragon с астронавтами к МКС. Корабль вывела в космос ракета Falcon 9.

На МКС отправились астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Спустя примерно 19 часов после старта ракеты они успешно пристыковались к космической станции.

Спустя 63 дня астронавты покинули МКС и отправились обратно на Землю на корабле Crew Dragon.

Космический корабль успешно отстыковался от станции в 19:35 вечера по североамериканскому восточному времени в субботу, 1 августа (примерно в 02:35 ночи 2 августа по Киеву).

К Земле Crew Dragon будет лететь около 19 часов. Его прибытие ожидается сегодня в 14:48 по североамериканскому восточному времени (21:48 по Киеву).

In case you missed it, @SpaceX‘s Dragon Endeavour with @AstroBehnken & @Astro_Doug aboard undocked from the @Space_Station.

Watch NASA TV for continuous coverage as the spacecraft proceeds toward splashdown off the coast of Florida, Sunday, Aug. 2: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/QOni0gSJHU

— NASA (@NASA) August 2, 2020