Пилотируемый космический корабль Crew Dragon, разработанный частной американской компанией SpaceX Илона Маска, успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направляется к Земле.

Об этом сообщается на сайте SpaceX.

Американское космическое агентство NASA и компания Маска 30 мая со второй попытки запустили корабль Crew Dragon с астронавтами к МКС. Корабль вывела в космос ракета Falcon 9.

На МКС отправились астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Спустя примерно 19 часов после старта ракеты они успешно пристыковались к космической станции.

Спустя 63 дня астронавты покинули МКС и отправились обратно на Землю на корабле Crew Dragon.

Космический корабль успешно отстыковался от станции в 19:35 вечера по североамериканскому восточному времени в субботу, 1 августа (примерно в 02:35 ночи 2 августа по Киеву).

К Земле Crew Dragon будет лететь около 19 часов. Его прибытие ожидается сегодня в 14:48 по североамериканскому восточному времени (21:48 по Киеву).

In case you missed it, @SpaceX‘s Dragon Endeavour with @AstroBehnken & @Astro_Doug aboard undocked from the @Space_Station. Watch NASA TV for continuous coverage as the spacecraft proceeds toward splashdown off the coast of Florida, Sunday, Aug. 2: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/QOni0gSJHU — NASA (@NASA) August 2, 2020

Корабль должен приводниться у побережья Флориды в Мексиканском заливе.

Как сообщает американский телеканал CNN, в NASA решили не откладывать полет, несмотря на сформировавшийся над Атлантикой ураган “Исайя”, что приближается к восточному побережью Флориды.

В агентстве заверили, что Crew Dragon находится “на безопасной траектории”. Чиновники продолжают наблюдать за погодными условиями.

В NASA ранее определили несколько мест в Атлантическом океане и Мексиканском заливе, где потенциально могут приводниться астронавты. Мексиканский залив был выбран, так как там ожидаются более благоприятные погодные условия.

Ожидается, что Crew Dragon войдет в атмосферу Земли, выпустит парашюты и приводнится в районе Пенсаколы в Мексиканском заливе. После этого корабль и экипаж подберет специальное спасательное судно Go Navigator.

Если погода все же значительно ухудшится, Херли и Бенкену придется несколько суток оставаться на орбите Земли (от 24 до 48 часов). У астронавтов есть кислород и необходимые припасы для этого.

Стоит отметить, что запуск Crew Dragon к МКС (миссия SpaceX Demo-2) является историческим для США. Это первый американский пилотируемый корабль, запущенный с территории США с 2011 года (когда была прекращена программа полетов шаттлов).

Кроме того, это первый в истории запуск людей в космос на частном космическом корабле.

SpaceX Demo-2 — завершающий этап сертификации перед началом полноценной штатной эксплуатации Crew Dragon.

В случае успешного завершения полета США откажутся от услуг российских кораблей “Союз”, которые обычно проводили отправку астронавтов с космодрома “Байконур” в Казахстане на МКС.