Об этом сообщается на сайте SpaceX.
Американское космическое агентство NASA и компания Маска 30 мая со второй попытки запустили корабль Crew Dragon с астронавтами к МКС. Корабль вывела в космос ракета Falcon 9.
На МКС отправились астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Спустя примерно 19 часов после старта ракеты они успешно пристыковались к космической станции.
Спустя 63 дня астронавты покинули МКС и отправились обратно на Землю на корабле Crew Dragon.
Космический корабль успешно отстыковался от станции в 19:35 вечера по североамериканскому восточному времени в субботу, 1 августа (примерно в 02:35 ночи 2 августа по Киеву).
К Земле Crew Dragon будет лететь около 19 часов. Его прибытие ожидается сегодня в 14:48 по североамериканскому восточному времени (21:48 по Киеву).
In case you missed it, @SpaceX‘s Dragon Endeavour with @AstroBehnken & @Astro_Doug aboard undocked from the @Space_Station.
Watch NASA TV for continuous coverage as the spacecraft proceeds toward splashdown off the coast of Florida, Sunday, Aug. 2: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/QOni0gSJHU
— NASA (@NASA) August 2, 2020
“Dragon departing.” The @SpaceX Dragon Endeavour undocked and separated from @Space_Station. @AstroBehnken & @Astro_Doug are on their way home to planet Earth. pic.twitter.com/VHYSblw3kU
— NASA (@NASA) August 1, 2020
The view from inside the @SpaceX Dragon Endeavour, as @AstroBehnken & @Astro_Doug monitor their departure from @Space_Station: pic.twitter.com/Dp2nmgG0RM
— NASA (@NASA) August 1, 2020
Корабль должен приводниться у побережья Флориды в Мексиканском заливе.
Как сообщает американский телеканал CNN, в NASA решили не откладывать полет, несмотря на сформировавшийся над Атлантикой ураган “Исайя”, что приближается к восточному побережью Флориды.
В агентстве заверили, что Crew Dragon находится “на безопасной траектории”. Чиновники продолжают наблюдать за погодными условиями.
В NASA ранее определили несколько мест в Атлантическом океане и Мексиканском заливе, где потенциально могут приводниться астронавты. Мексиканский залив был выбран, так как там ожидаются более благоприятные погодные условия.
Ожидается, что Crew Dragon войдет в атмосферу Земли, выпустит парашюты и приводнится в районе Пенсаколы в Мексиканском заливе. После этого корабль и экипаж подберет специальное спасательное судно Go Navigator.
Если погода все же значительно ухудшится, Херли и Бенкену придется несколько суток оставаться на орбите Земли (от 24 до 48 часов). У астронавтов есть кислород и необходимые припасы для этого.
Стоит отметить, что запуск Crew Dragon к МКС (миссия SpaceX Demo-2) является историческим для США. Это первый американский пилотируемый корабль, запущенный с территории США с 2011 года (когда была прекращена программа полетов шаттлов).
Кроме того, это первый в истории запуск людей в космос на частном космическом корабле.
SpaceX Demo-2 — завершающий этап сертификации перед началом полноценной штатной эксплуатации Crew Dragon.
В случае успешного завершения полета США откажутся от услуг российских кораблей “Союз”, которые обычно проводили отправку астронавтов с космодрома “Байконур” в Казахстане на МКС.
- Астронавты, которые полетели на Crew Dragon, одеты в скафандры нового поколения, сделанные по эскизам голливудского дизайнера.
- Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен вскоре после прибытия на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Crew Dragon рассказали, чем занимались там первую неделю.
- NASA определило членов экипажа для второго полета космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции.