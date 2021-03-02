Стратегия вакцинации Евросоюза от коронавируса COVID-19 провалилась, так как 27 государств-членов просят о поставках вакцин внеблоковые страны - Россию, Израиль и Китай.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Правительство Австрии в лице канцлера Себастьяна Курца объявило о том, что страна будет сотрудничать с Израилем и Данией по поводу производства и поставок вакцин от коронавируса COVID-19. На четверг запланирован официальный визит канцлера в Израиль, где он проведет встречи по поводу кампании вакцинации в Австрии вместе с датским лидером Метте Фредериксеном.

Вакцинацией от COVID-19 на территории ЕС занимается регулирующий орган блока – Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Его стратегия заключается в том, что все страны блока будут пропорционально получать вакцины для населения в соответствии с группами риска. В конце декабря орган одобрил использование вакцины компаний Pfizer/BioNTech. Согласно данным Всемирной организации охраны здоровья (ВОЗ), 5,5% населения ЕС получили первую дозу вакцины за это время.

Также орган одобрил использование двух других вакцин – Oxford/AstraZeneca и Moderna. Это общие рекомендации, но каждая отдельная страна блока имеет право давать разрешение на использование других вакцин.

Лидер Австрии раскритиковал такой подход. Он считает, что EMA “слишком медленно одобряет вакцины”. Потому Австрия решила не ждать действий от европейского правительства, а обеспечить население страны эффективной вакциной самостоятельно. Для этого было выбрано Израиль и его вакцину.

Другие страны-члены ЕС обратились за помощью в поставках вакцин к России и Китаю. Словакия выдала разрешение на поставку вакцины Sputnik V (Россия) после задержки поставок вакцин Pfizer и AstraZeneca. Российскую вакцину также покупает Венгрия. Также правительство Венгрии покупает китайскую вакцину Sinopharm.

Чехия также собирается покупать российскую вакцину Sputnik V, если это разрешит национальный регулятор.

24 февраля, в Украине началась вакцинация против коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом CoviShield сделали врачу-реаниматологу из Черкасс.