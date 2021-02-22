Об этом сообщил глава МОЗ Украины Максим Степанов.

Еще одна положительная новость из индийского Пуне и крупнейшего в мире производителя вакцин Serum Institute. Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 млн доз вакцин от этого производителя”, – отметил Степанов, подчеркивая, что ожидается подписание соответствующего договора.

Общий объем вакцин NovaVax, украинское правительство ожидает, на сегодня составляет 15 млн доз.

Поставка вакцины NovaVax запланировано с июля 2021 года.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Индию, чтобы проконтролировать процесс снаряжения первой партии вакцин в Украине.

Как известно, МОЗ ожидал, что вакцинация от коронавируса СOVID-19 начнется в Украине на текущей неделе. Первыми (в течение февраля-апреля) планируют вакцинировать 367 медиков, работающих с больными коронавирусом, и военных ООС.

Ранее Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин от коронавируса от компаний AstraZeneca (Великобритания) и Novavax (США).

Первой может прибыть вакцина от AstraZeneca. Это векторная вакцина (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь). Она показала среднюю эффективность в 70%. При одном из режимов дозирования может быть эффективной на 90%. Ее уже используют в Великобритании, Мексике и других странах. Однако AstraZeneca не хватает производственных мощностей, чтобы обеспечить страны ЕС своей вакциной, поэтому поставки сократили на 60%. Она тоже рассчитана на две инъекции одному пациенту.

Вакцина от коронавируса от компании Novavax успешно прошла финальную стадию клинических испытаний и показала 89,3% эффективности. Это вакцина на основе белковых субъединиц. Для одного пациента нужны две дозы. О том, что это за вакцина, и как она работает, в материале.