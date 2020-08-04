Об этом шла речь в эфире телеканала “Украина 24”.
Как сообщалось ранее, 4 августа 87-летний первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин принял решение участвовать в работе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.
По словам Кравчука, пока перечень задач Фокина не сформирован конкретно, но есть определенные “рамки”.
Так, Фокин будет заниматься вопросом налаживания коммуникации между лицами, проживающими на временно оккупированной территории Донбасса, и теми, кто был вынужден ее оставить.
“Это общение, коммуникации между людьми, которые живут на неконтролируемой территории, и теми людьми, которые вынуждены были оставить часть Донецкой и Луганской областей и сейчас живут на территории Украины. Наладить с ними коммуникацию, определить, что они хотят. Потому что часто то, что хочет лидер, не значит, что так и думают люди. А если точно — координация усилий тех людей, которых нам нужно понять, и действий в соответствии с этим пониманием”, — отметил Кравчук.
- 30 июля президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Леонида Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) на переговорах по Донбассу.
- Уже 31 июля Кравчук заявил, что в состав делегации может войти первый премьер Украины (1990-1992) Витольд Фокин.
- 3 августа Леонид Кравчук, новый глава делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, провел первую встречу с командой. На ней присутствовал первый премьер Витольд Фокин.
- Ранее #Буквы рассказывали, кто такой Витольд Фокин, и вспоминали его заявления о ситуации на Донбассе, в Крыму, отношение к правительству Гройсмана и Владимиру Зеленскому.