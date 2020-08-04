Глава делегации Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук рассказал, какими задачами в команде будет заниматься ее новый участник — Витольд Фокин.

Об этом шла речь в эфире телеканала “Украина 24”.

Как сообщалось ранее, 4 августа 87-летний первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин принял решение участвовать в работе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.

По словам Кравчука, пока перечень задач Фокина не сформирован конкретно, но есть определенные “рамки”.

Так, Фокин будет заниматься вопросом налаживания коммуникации между лицами, проживающими на временно оккупированной территории Донбасса, и теми, кто был вынужден ее оставить.