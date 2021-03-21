В субботу, 20 марта, вступил в силу "указ" президента России Владимира Путина о запрете "иностранным гражданам" владеть землей в незаконно оккупированном РФ Крыму.

Об этом сообщает российское агентство “РБК”.

Соответствующий “документ” Путин подписал год тому назад. В соответствии с ним, с 20 марта “иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам” запрещено владеть землей в большинстве районов оккупированного Крыма.

Ограничения накладываются на владение землей в 19 “муниципальных образованиях” полуострова (всего их 25), которые “указом” Путина были включены в перечень “пограничных территорий” (где “иностранцы” не могут владеть землей).

Среди них – Евпатория, Керчь, Ялта, Судак. Запрет на владение иностранцами землей также распространяется на 12 “муниципалитетов” Севастополя.

Под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Согласно данным “РБК”, по состоянию на апрель 2020 года большинство из более чем 11 тысяч участков в Крыму, которые подпадают под действие “указа”, принадлежали украинцам.

У украинцев или иностранцев был год с момента подписания “указа”, чтобы передать права на землю в Крыму добровольно (продать ее или переоформить).

В Росреестре сообщили “РБК”, что если передачи прав на землю не произошло, то такое имущество “по решению суда подлежит принудительной продаже”. А вырученную сумму “передадут или бывшему владельцу, или в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом”.

Таким образом, украинцы, которые имеют землю на оккупированном полуострове, могут потерять ее по решению “суда”.

Реакция Киева

На “указ” Путина уже отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.

Как отметил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, указанный “документ” является “юридически ничтожным”.

“Указ президента РФ о запрете украинцам владеть землей в Крыму юридически ничтожен. После восстановления суверенитета нашего государства на полуострове нарушенные права законных владельцев (на земельные участки, – ред.) будут восстановлены”, – подчеркнул он.

В переданном для СМИ заявлении Николенко отметил, что запрет владеть землей в большинстве районов Крыма идет в русле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснения граждан Украины с временно оккупированного полуострова.

Он добавил, что “указ” Путина не будет иметь правовых последствий для Украины.

По словам Николенко, действия Кремля не останутся без должной оценки международного сообщества.

“Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания “Крымской платформы” на ее инаугурационном саммите в этом году”, – сообщил спикер МИД.