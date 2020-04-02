Крупнейшие сети АЗС согласились снизить цены на бензин

Об этом сообщают в пресс-службе АМКУ по итогам встречи с руководителями сетей АЗС.
Основанием для снижения цен на бензин в Антимонопольном комитете называют снижение мировых цен на нефть и падение оптовых цен на топливо.
“Встреча с руководителями сетей АЗС подтвердили расчеты комитета – условия для дальнейшего снижения цен на бензины и дизтопливо действительно есть”, – говорится в сообщении.
АМКУ ожидает, что результаты его мероприятий, отобразятся на ценниках заправок.
“Участники рынка дали исчерпывающие объяснения по текущей ситуации с ценообразованием и большинство из них согласились с выводами АМКУ о наличии потенциала к дальнейшему снижению цен”, – говорится в сообщении.
В АМКУ также добавили, что с декабря 2019 года сети АЗС уже снизили цены на бензин на 13%.
Ранее сообщалось, что на фоне конфликта между нефтедобывающими странами и распространения эпидемии нового атипичного коронавируса стоимость нефти может дешеветь и далее.
- Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть упали на 31 % – это худший показатель с 1991 года.
- Вслед за падением цен на нефть падают европейские фондовые индексы.
- В Международном энергетическом агентстве считают, что из-за коронавируса упадет и спрос на нефть.