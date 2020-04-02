Covid-19 Украина

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Крупнейшие сети АЗС согласились снизить цены на бензин

Крупнейшие украинские сети АЗС дали согласие на инициативу Антимонопольного комитета снизить цены на топливо.

Четверг, 2 апреля 2020, 00:46

Об этом сообщают в пресс-службе АМКУ по итогам встречи с руководителями сетей АЗС.

Основанием для снижения цен на бензин в Антимонопольном комитете называют снижение мировых цен на нефть и падение оптовых цен на топливо.

“Встреча с руководителями сетей АЗС подтвердили расчеты комитета – условия для дальнейшего снижения цен на бензины и дизтопливо действительно есть”, – говорится в сообщении.

АМКУ ожидает, что результаты его мероприятий, отобразятся на ценниках заправок.

“Участники рынка дали исчерпывающие объяснения по текущей ситуации с ценообразованием и большинство из них согласились с выводами АМКУ о наличии потенциала к дальнейшему снижению цен”, – говорится в сообщении.

В АМКУ также добавили, что с декабря 2019 года сети АЗС уже снизили цены на бензин на 13%.

Ранее сообщалось, что на фоне конфликта между нефтедобывающими странами и распространения эпидемии нового атипичного коронавируса стоимость нефти может дешеветь и далее.

Теги: NAFTA, АЗС, цены на бензин

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