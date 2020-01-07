33-летний Себастьян Курц во второй раз был избран канцлером Австрии.

Об этом сообщает местное издание Wiener Zeitung.

Накануне, 1 января, Курц заявил, что возглавляемой им Австрийской народной партии и партии “Зеленые” удалось договориться о создании коалиции для формирования правительства.

Несмотря на то, что это правительство имеет наименьшую поддержку в парламенте Австрии, совместными усилиями им удалось проголосовать за Курца, как канцлера.

Согласно процедуре, сегодня президент страны Александр Ван дер Беллен привел Курца к присяге, как главу правительства.

Перед этим президент освободил от обязанностей правительство переходного периода во главе с Бригитте Бирляйн и поблагодарил его членов за работу.

Как известно, Курц был канцлером Австрии с 2017 года.

На фоне коррупционного скандала при участии вице-канцлера, в мае 2019 года он подал в отставку. Из-за этого было сформировано временное правительство.

Тогда немецкие СМИ обнародовали видео, на котором глава ультраправой Австрийской партии свободы, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обещает предполагаемой “племяннице российского олигарха” помощь в получении выгодных строительных подрядов и покупке австрийских СМИ в обмен на финансирование его партии.

После публикации видео оппозиция Австрии потребовала отставки вице-канцлера.

Перевыборы состоялись 29 сентября – победу снова одержала партия Курца, получив около 38% голосов избирателей.

7 октября президент Австрии Александер Ван дер Беллен поручил Курцу сформировать правительство.