Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

Как сообщалось ранее, сегодня, 7 февраля, Владимир Зеленский находится в Риме, Италия с официальным визитом, после чего отправится в Ватикан.

Во время визита Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Италии Джузеппе Конте, в ходе которой стороны обсудили три ключевые темы: дело осужденного в Италии бойца Нацгвардии Виталия Маркива, противодействие террористическим “ДНР” и “ЛНР” и инвестиционное сотрудничество.

Так Зеленский обратился к главе итальянского правительства с просьбой посодействовать закрытию офисов “Л/ДНР” на территории Италии.

“Я обратился к Премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы “ДНР” и “ЛНР”, которые открылись в нескольких городах Италии”, — сказал Глава государства в комментарии СМИ.

Помимо этого, Зеленский поднял вопрос об аресте украинского военнослужащего Виталия Маркива.

“Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня”, — сообщил Президент.

Также сообщается, что стороны обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и развития контактов между украинскими и итальянскими бизнес-кругами.

В частности, Владимир Зеленский выразил интерес к активному привлечению итальянских инвесторов к масштабной приватизации в Украине, а также участия итальянских компаний в реализации инфраструктурных проектов и развития украинской энергетики.

Также во время переговоров согласовали график контактов на высшем уровне на 2020 год и обсудили подготовку визита Премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Украине.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал Виталия Маркива виновным и приговорил его к 24 годам заключения. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел (МИД) и Генеральной прокуратуре Украины срочно заняться вопросом возвращения Маркива в Украину.