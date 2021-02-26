Такое заявление он сделал в эфире американского телеканала Fox News.
Стоит отметить, что Трамп пока не делал официальных заявлений по поводу намерений баллотироваться в президенты в 2024 году.
Однако, по данным издания Axios, бывший президент “планирует направить месседж о том, что он является вероятным номинантом от республиканцев” на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в это воскресенье в Орландо (штат Флорида). Об этом также сообщает агентство Reuters.
В эфире телеканала Fox News Макконнелла попросили прокомментировать, поддержит ли он кандидатуру Трампа во время президентской гонки 2024 года.
Сенатор заявил, что “между сегодняшним днем и 2024-м годом многое может произойти”.
“Я знаю, по крайней мере, четырех членов партии, которые планируют баллотироваться в президенты, плюс губернаторы и другие. Нет никакого конкретного действующего лица, это должна быть открытая гонка”, – заявил Макконнелл.
Однако на уточняющий вопрос, поддержал ли бы он Трампа, если бы тот официально стал кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году, Макконнелл ответил:
“Если он будет номинирован партией? Безусловно!”
Стоит отметить, что Макконнелл ранее выступал с критикой Трампа и подчеркивал, что тот несет “практическую и моральную ответственность” за штурм Конгресса США 6 января, в результате которого погибли пять человек (в том числе полицейский).
Несмотря на то, что Митч Макконнелл называл действия Трампа во время беспорядков в Капитолии позорными, он не поддержал его импичмент.
(На видео – с 9:30)
- 13 февраля Сенат США оправдал бывшего президента страны Дональда Трампа на слушаниях об импичменте. Импичмент поддержали сенаторы-республиканцы: Ричард Берр, Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Меркауски, Митт Ромни, Бен Сасс и Пэт Туми. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл проголосовал против объявления импичмента.
- СМИ сообщали, что Дональд Трамп обсуждал со своими соратниками возможность создания новой политической партии.