Об этом говорится в пресс-релизе Совета Европы.
В частности, документ подписали глава Совета Европы Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
“Это справедливое и сбалансированное соглашение, полностью защищает основные интересы Европейского союза и создает стабильность и предсказуемость для граждан и компаний”, – заявил Мишель во время подписания.
Теперь соглашение прислали для подписания премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.
Временное соглашение о торговле между ЕС и Великобританией вступает в силу с 1 января.
После того, как соглашение подпишет британский премьер, его рассмотрят в Европарламенте и Совете Европы. Только тогда оно будет ратифицировано Евросоюзом.
“По основным вопросам Европейский союз готов работать бок о бок с Соединенным Королевством. Речь идет об изменении климата, а также о глобальном ответе на пандемию, в частности, за счет возможного договора о пандемии. Что касается международных отношений, мы будем стремиться к сотрудничеству по конкретным вопросам, основанном на общих ценностях и интересах”, – отметил Мишель.
Signing the 🇪🇺🇬🇧 trade & cooperation agreement on behalf of the #EU with president @vonderleyen
It will now be transferred to the #UK to be signed by PM @BorisJohnson
New chapter, new relationship. pic.twitter.com/eA9kuaYz5t
— Charles Michel (@eucopresident) December 30, 2020
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