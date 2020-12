Об этом говорится в пресс-релизе Совета Европы.

В частности, документ подписали глава Совета Европы Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

“Это справедливое и сбалансированное соглашение, полностью защищает основные интересы Европейского союза и создает стабильность и предсказуемость для граждан и компаний”, – заявил Мишель во время подписания.

Теперь соглашение прислали для подписания премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Временное соглашение о торговле между ЕС и Великобританией вступает в силу с 1 января.

После того, как соглашение подпишет британский премьер, его рассмотрят в Европарламенте и Совете Европы. Только тогда оно будет ратифицировано Евросоюзом.

“По основным вопросам Европейский союз готов работать бок о бок с Соединенным Королевством. Речь идет об изменении климата, а также о глобальном ответе на пандемию, в частности, за счет возможного договора о пандемии. Что касается международных отношений, мы будем стремиться к сотрудничеству по конкретным вопросам, основанном на общих ценностях и интересах”, – отметил Мишель.

Signing the 🇪🇺🇬🇧 trade & cooperation agreement on behalf of the #EU with president @vonderleyen

It will now be transferred to the #UK to be signed by PM @BorisJohnson

New chapter, new relationship. pic.twitter.com/eA9kuaYz5t

— Charles Michel (@eucopresident) December 30, 2020