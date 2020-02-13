Народный депутат Верховной Рады 8-го созыва Олег Ляшко подал в суд на Кабинет Министров Украины и НАК "Нафтогаз Украины" относительно выплаты премий руководству компании за победу в Стокгольмском арбитраже.

Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева, сообщает его пресс-служба.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

“Истец – Олег Ляшко просит суд признать противоправными действия Кабинета Министров Украины и НАК “Нафтогаз Украины”, которые заключаются в установлении и выплате, по мнению истца, необоснованных вознаграждений (премий) руководству НАК “Нафтогаз Украины” за победу в Стокгольмском арбитраже над ПАО “Газпром” и просит воздержаться от совершения действий по их выплате”, – говорится в сообщении.

Кроме того, Ляшко просит признать противоправной бездеятельность Правительства, которая заключается в необеспечении надлежащего контроля за эффективностью управления НАК “Нафтогаз Украины” в связи с установлением и выплатой соответствующих вознаграждений.

Также бывший нардеп просит ОАСК обязать ответчиков совершить действия по возврату сотрудниками компании этих наград.