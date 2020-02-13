Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева, сообщает его пресс-служба.
Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.
“Истец – Олег Ляшко просит суд признать противоправными действия Кабинета Министров Украины и НАК “Нафтогаз Украины”, которые заключаются в установлении и выплате, по мнению истца, необоснованных вознаграждений (премий) руководству НАК “Нафтогаз Украины” за победу в Стокгольмском арбитраже над ПАО “Газпром” и просит воздержаться от совершения действий по их выплате”, – говорится в сообщении.
Кроме того, Ляшко просит признать противоправной бездеятельность Правительства, которая заключается в необеспечении надлежащего контроля за эффективностью управления НАК “Нафтогаз Украины” в связи с установлением и выплатой соответствующих вознаграждений.
Также бывший нардеп просит ОАСК обязать ответчиков совершить действия по возврату сотрудниками компании этих наград.
- Ранее сообщалось, что топ-менеджмент “Нафтогаза”, который добился от российского “Газпрома” выплаты почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, получит премию в размере 1% от этой суммы.
- В мае 2018 года года наблюдательный совет НАК “Нафтогаз Украины” объявил о выплате премий своим сотрудникам в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским “Газпромом” по транзитному контракту. Премировать решили 41 человека, которые “прямо или косвенно внесли значительный вклад в достижение результата”.
- 29 января 2019 года глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коблев заявил, что готов отдавать свою зарплату и бонусы с февраля и до конца 2019 года на благотворительность в три организации: на поддержку семей погибших “Народный тыл”, на поддержку армии “Вернись живым” и на помощь онкобольным детям “Таблеточки”.
- В сентябре 2019 года Шевченковский районный суд Киева постановил оштрафовать главу НАК “Нафтогаз Украины” Андрея Коболева на 1700 гривен за непредоставление информации о премиях сотрудникам компании, которые были назначены за победу в Стокгольмском арбитраже.