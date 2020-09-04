Министр юстиции Денис Малюська призывает нардепов немедленно зарегистрировать и принять законопроект, который помешает списанию денег "ПриватБанка" по решению суда по делу Игоря и Григория Суркисов.

Об этом Малюська написал в своем Facebook.

Как сообщалось ранее, 2 сентября Печерский райсуд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов против “Приватбанка”. Так государственный “ПриватБанк” должен Суркисам компенсацию в размере 10 млрд гривен.

Малюська отметил, что решение суда “незаконное, наглое и глупое”, но “судебные решения являются обязательными к исполнению”.

По его словам, ожидать рассмотрение апелляционной жалобы на это решение — долго, к тому же, “позитивный результат рассмотрения далеко не гарантирован”.

В связи с этим Минюст подготовил законопроект, который должен предоставить возможность не осуществлять принудительное исполнение этого постановления.

Регистрация этого законопроекта министерством должно происходить после согласования с правительством, что занимает время. Поэтому Малюська обратился к народным депутатам с просьбой зарегистрировать этот законопроект и принять его как можно быстрее.

“Уважаемые народные депутаты, пожалуйста, подпишите, зарегистрируйте и поддержите законопроект в как можно более сжатые сроки. У нас счет идет даже не на дни, а на часы. [..,] Речь идет не просто о деньгах “ПриватБанка” (хотя это тоже важно ). “ПриватБанк” ежегодно платит дивиденды, и размер их больше, чем 10 млрд гривен. Поэтому отобрать 10 млрд у “Привата” — это отобрать их у медиков, педагогов и пенсионеров, которые финансируются из бюджета”, — заявил министр.

Законопроектом Минюста предлагается дополнить Закон Украины “Об исполнительном производстве” статьей 62-1, которая запрещает при исполнении судебного решения об обеспечении иска принимать меры по взысканию средств и/или обращению взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста.