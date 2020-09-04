Об этом Малюська написал в своем Facebook.
Как сообщалось ранее, 2 сентября Печерский райсуд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов против “Приватбанка”. Так государственный “ПриватБанк” должен Суркисам компенсацию в размере 10 млрд гривен.
Малюська отметил, что решение суда “незаконное, наглое и глупое”, но “судебные решения являются обязательными к исполнению”.
По его словам, ожидать рассмотрение апелляционной жалобы на это решение — долго, к тому же, “позитивный результат рассмотрения далеко не гарантирован”.
В связи с этим Минюст подготовил законопроект, который должен предоставить возможность не осуществлять принудительное исполнение этого постановления.
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Регистрация этого законопроекта министерством должно происходить после согласования с правительством, что занимает время. Поэтому Малюська обратился к народным депутатам с просьбой зарегистрировать этот законопроект и принять его как можно быстрее.
“Уважаемые народные депутаты, пожалуйста, подпишите, зарегистрируйте и поддержите законопроект в как можно более сжатые сроки. У нас счет идет даже не на дни, а на часы. [..,] Речь идет не просто о деньгах “ПриватБанка” (хотя это тоже важно ). “ПриватБанк” ежегодно платит дивиденды, и размер их больше, чем 10 млрд гривен. Поэтому отобрать 10 млрд у “Привата” — это отобрать их у медиков, педагогов и пенсионеров, которые финансируются из бюджета”, — заявил министр.
Законопроектом Минюста предлагается дополнить Закон Украины “Об исполнительном производстве” статьей 62-1, которая запрещает при исполнении судебного решения об обеспечении иска принимать меры по взысканию средств и/или обращению взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста.
- Министр юстиции Денис Малюська назвал “зашкваром” решение Печерского районного суда Киева удовлетворить иск шести британских компаний, связанных с Суркисами, против “ПриватБанка”.
- Правительство будет подавать апелляцию на решение Печерского райсуда Киева о принудительном взыскании с “ПриватБанка” почти 10 млрд грн в пользу компаний братьев Суркисов.
- В Национальном банке заявили, что продолжат защищать законность решений о национализации ПриватБанка и “приложат все усилия для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и не допустить потери средств налогоплательщиков”.