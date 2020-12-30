Масштабы распространения COVID-19 в Ухани могли быть занижены в 10 раз

Масштабы распространения коронавируса в китайском городе Ухань, в котором началась пандемия COVID-19, могли быть занижен в десять раз.

Об этом свидетельствует исследование Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

В ходе исследования, проведенного в начале этого года, были взяты образцы у 34000 человек в Ухане, а также в более широкой провинции Хубэй, Пекине, Шанхае и четырех других провинциях.

Выяснилось, что уровень распространенности антител в Ухане составляет 4,43 %, а в провинции Хубэй – 0,44 %.

Население Ухани оценивается в 11 миллионов человек, что говорит о том, что почти 500 000 человек могли заразиться вирусом.

Отмечается, что если полученные данные подтвердятся, то это почти в 10 раз превысит официально зарегистрированное число случаев коронавируса в Ухане, которое составляет 50 354 случая.

Новое исследование проводится в преддверии визита группы международных ученых в Ухань для изучения происхождения вируса, который состоится в следующем месяце, после нескольких месяцев переговоров с Пекином, который не хотел соглашаться на независимое расследование.

Ранее в этом году Китай обвиняли в непрозрачности данных о вирусах, а критики ставили под сомнение степень доверия к их цифрам.