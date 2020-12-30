Масштабы распространения COVID-19 в Ухани могли быть занижены в 10 раз

Об этом свидетельствует исследование Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, сообщает британская телерадиокомпания ВВС.
В ходе исследования, проведенного в начале этого года, были взяты образцы у 34000 человек в Ухане, а также в более широкой провинции Хубэй, Пекине, Шанхае и четырех других провинциях.
Выяснилось, что уровень распространенности антител в Ухане составляет 4,43 %, а в провинции Хубэй – 0,44 %.
Население Ухани оценивается в 11 миллионов человек, что говорит о том, что почти 500 000 человек могли заразиться вирусом.
Отмечается, что если полученные данные подтвердятся, то это почти в 10 раз превысит официально зарегистрированное число случаев коронавируса в Ухане, которое составляет 50 354 случая.
Новое исследование проводится в преддверии визита группы международных ученых в Ухань для изучения происхождения вируса, который состоится в следующем месяце, после нескольких месяцев переговоров с Пекином, который не хотел соглашаться на независимое расследование.
Ранее в этом году Китай обвиняли в непрозрачности данных о вирусах, а критики ставили под сомнение степень доверия к их цифрам.
- Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Впоследствии город стал эпицентром вспышки COVID-19. Ухань, в котором проживают 11 млн человек был полностью изолирован от окружающего мира 23-го января для того, чтобы сдержать распространение коронавируса COVID-19.
- Более 2 месяцев в городе действовали жесткие карантинные ограничения. Карантин начали постепенно отменять в марте. Ограничения были полностью отменены в апреле.
- В мае спецслужбы нескольких стран заявили, что Китай намеренно скрывал или уничтожил доказательства вспышки коронавируса в китайской провинции Ухань.
- Ранее Китай наложил ограничения на публикацию научных исследований о происхождении нового коронавируса COVID-19.