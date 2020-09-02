Covid-19 Украина

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Масштабный взлом Twitter: Еще один подозреваемый ФБР – 16-летний подросток

У Федерального бюро расследований США появился новый подозреваемый по делу о массовом взломе аккаунтов знаменитостей в Twitter. Им является 16-летний подросток из Массачусетса.

Среда, 2 сентября 2020, 17:44

Об этом сообщает The New York Times.

По словам четырех источников, участвовавших в расследовании, которое еще продолжается, подросток, по крайней мере, частично отвечал за планирование атаки и выполнение некоторых из наиболее сложных элементов.

Во вторник федеральные агенты вручили подростку ордер на обыск и обыскали дом в Массачусетсе, где он живет со своими родителями.

Молодому человеку пока не предъявили официальные обвинения, так как он еще не достиг совершеннолетия. Если он в конечном итоге будет арестован, дело, скорее всего, будет передано властям Массачусетса, которые имеют больше рычагов воздействия, чем федеральные прокуроры  при предъявлении обвинений несовершеннолетним.

Ранее по этому делу уже предъявили обвинения трем молодым людям — 19-летнему Мэйсону Джону Шепарду из Великобритании, 22-летнему Ниме Фазели из Орландо, Флорида, и 17-летнему Грэму Айвану Кларку. Последнему вменяют 30 случаев мошенничества и судят как совершеннолетнего.

  • В ночь на 16 июля произошла масштабная хакерская атака на социальную сеть Twitter. Взломанными оказались аккаунты политиков, бизнесменов и знаменитостей. Злоумышленники предложили их подписчикам перевести деньги, обещая вернуть удвоенную сумму.
  • Впоследствии в социальной сети Twitter заблокировали все аккаунты, в которых на протяжении 30 последних дней меняли пароль. Это следствие инцидента со взломом аккаунтов знаменитостей.
  • Федеральное бюро расследований США начало расследование крупнейшей хакерской атаки в Twitter.
Теги: підозрювані, злом, ФБР, Twitter

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