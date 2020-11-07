Пятый президент Украины, лидер партии "ЕС" Петр Порошенко сообщил, что состояние его тещи крайне тяжелое. У нее выявлен коронавирус.

Такое заявление Порошенко сделал в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

По словам пятого президента, 84-летняя мать его жены Марины Порошенко, Людмила Переведенцева, болеет коронавирусом. Сейчас она находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

“У моей жены Марины сейчас в больнице от коронавируса умирает мама. Она потеряла сознание. Пойдите и скажите сейчас Марине всю эту ерунду, которую вы сейчас говорите на всю страну!”, – сказал Порошенко.

Политик подчеркнул, что терять близкого человека — это очень больно. Он отметил, что не стоит относиться к тем, кто тяжело переносит болезнь с позиции статистики.

Он призвал правительство восстановить средства коронавирусного фонда, чтобы сделать то, что должны были сделать еще в марте, в частности, создать исправную горячую линию.

“Моя позиция: мы могли сделать с марта гораздо больше вместе. И не сделали. И поэтому значительная часть украинцев или умрут, или останутся инвалидами. Врачи вам расскажут, какие последствия, если не провести качественную реабилитацию. Сколько длится воспаление легких, после того, как получили отрицательный тест”, – добавил он.