Руководство авиакомпании МАУ готово выплатить компенсации, предусмотренные законом, в адрес погибших в авиакатастрофе рейса PS752 в Иране.

Об этом заявил президент МАУ Евгений Дыхне, сообщает корреспондент #Букв.

Он объяснил, что пока что невозможно назвать какие-то суммы и строки выплаты компенсаций, поскольку продолжаются юридические разбирательства.

“Мы, как компания, находимся сейчас в вынужденном юридическом процессе, связанном с урегулированием последствий данной катастрофы. Потому я не могу комментировать возможные компенсации и страховые выплаты пассажирам”, – сказал Дыхне.

По его словам, в связи с тем, что на борту были пассажиры многих стран, МАУ работает с семью юрисдикциями.

“Все компенсации, страховые выплаты, определенные законом, которые лежат в области ответственности авиакомпании, будут проведены согласно всем международным правилам и тем страховым договорам, которые у нас имеются”, – заявил он.

Дыхне подчеркнул, что в данной ситуации решения о компенсациях принимает не только сама компания, но также и государства, граждане которых погибли.

Напомним, в ночь на 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.