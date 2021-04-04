Пресс-секретарь президента Юлия Мендель считает, что фактически в борьбе за язык некоторые украинцы превратились в "ангелов с пеной у рта", которые вступают в бой за правое дело.

Об этом она сказала в эфире программы “Взгляд с Банковой” на телеканале “Дом”.

“Язык – это безусловный символ современной Украины, который слишком часто отдельные политики откровенно используют для организации своих спекуляций и конфликтов. Особенно в погоне за избирателями на ближайшие выборы. И чем ближе выборы, тем больше агрессивного упорства этих политиков в стремлении столкнуть лбами украинцев, которые разговаривают на украинском языке, с русскоязычными украинцами”, – заявила Мендель.

Она отметила, что безусловно, украинский язык должен быть защищенным, но должны быть защищены и граждане – и не важно, какой язык они используют в быту, ведь самая большая ценность – человек.

“Фактически в борьбе за язык некоторые украинцы превратились в “ангелов с пеной у рта”, которые вступают в бой за правое дело. И они порождают дух ненависти в борьбе за правое дело, “благодаря которому зло на Земле не имеет конца”. Так, я цитирую засаленное в соцсетях выражение одного философа ( “Дьявол начинается с пены на губах ангела, который борется за справедливость” Торнтон Уайлдер, – ред.). Но нельзя ненавистью бороться за правое дело, насаждением заставить полюбить язык, а узаконенными искусственными формами с прошлого распределять патриотов на лучших и худших “, – сказала пресс-секретарь Зеленского.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель считает, что украинский язык и идентичность является значительно шире явлением, чем только противостояние России и нужно заявить, что в Украине есть украинский русский язык.

Напомним, на прошлой неделе разгорелся скандал с пресс-секретарем президента Украины Юлией Мендель. На телеканале “Дом” вышла авторская передача “Взгляд с Банковой с Юлией Мендель”.После бурной реакции на этот анонс телеканал опубликовал обращение, в котором извинился за возможную путаницу.

“Пионером стала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая согласилась специально для аудиторий канала с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей давать ответы на вопросы как спикер президента и объяснять позицию власти по актуальным для наших зрителей темам. В следующих эпизодах серии программ “Взгляд с Банковой” запланировано появление других стейкхолдеров или спикеров представителей власти в качестве приглашённых гостей или экспертов”, — говорится в сообщении.

Несмотря на заверения телеканала, третья передача “Взгляд с Банковой” на русскоязычном государственном телеканале “Дом”, созданном для жителей временно оккупированных территорий, вновь вышла в эфир с пресс-секретарем президента Украины Юлией Мендель.