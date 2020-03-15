Посольство Украины в Польше начало формировать список граждан, у которых возникли трудности с возвращением в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.

Как сообщалось ранее, с полуночи 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. В связи с этим гражданам Украины, которые находятся за границей, призвали вернуться в страну до 17 марта.

Посольство Украины в Польше уже начало формировать списки граждан, у которых возникли трудности с возвращением в Украину из-за предпринятых в связи с пандемией коронавируса мер. Украинцев просят заполнить специальную форму-заявку.

В то же время в посольстве призвали украинцев, у которых нет острой необходимости вернуться в Украину сейчас, воздержаться от поездки.

“Граждан Украины, которые находятся в Республике Польша и не имеют острой необходимости Попутно напоминаем, что начиная с 00:00 часов 15 марта 2020 выезд в Украину можно осуществить только через 3 автомобильных пункта пропуска: Дорогуск-Ягодин, Гребенное-Рава-Русская, Корчева-Краковец”, — говорится в сообщении.