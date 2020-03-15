Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.
Как сообщалось ранее, с полуночи 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. В связи с этим гражданам Украины, которые находятся за границей, призвали вернуться в страну до 17 марта.
Посольство Украины в Польше уже начало формировать списки граждан, у которых возникли трудности с возвращением в Украину из-за предпринятых в связи с пандемией коронавируса мер. Украинцев просят заполнить специальную форму-заявку.
В то же время в посольстве призвали украинцев, у которых нет острой необходимости вернуться в Украину сейчас, воздержаться от поездки.
“Граждан Украины, которые находятся в Республике Польша и не имеют острой необходимости Попутно напоминаем, что начиная с 00:00 часов 15 марта 2020 выезд в Украину можно осуществить только через 3 автомобильных пункта пропуска: Дорогуск-Ягодин, Гребенное-Рава-Русская, Корчева-Краковец”, — говорится в сообщении.
- Напомним, в Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- Глава Правительства Денис Шмыгаль для избежания распространения коронавируса призвал украинцев воздержаться от междугородних поездок.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как украинцы, которые находятся за границей, смогут вернуться в страну после 17 марта – дня прекращения авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.