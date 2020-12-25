Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинация украинцев от коронавируса COVID-19 станет проверкой и "самым сложным вызовом" для министра охраны здоровья Максима Степанова.

Об этом глава государства проинформировал в интервью изданию “Фокус”.

Он назвал Степанова “самым крепким” министром охраны здоровья.

“Мне очень сложно оценивать. Он самый крепкий из всех, кто был. Это точно. Он пытается”, – заявил Зеленский.

При этом он отметил, что проверкой для Степанова будет вакцинация от коронавируса, так как Украина “не входит в перечень приоритетных стран”, которые уже в ближайшее время получат вакцину.

“Вакцинация. Считаю, это будет самый сложный вызов для министра Степанова. Потому что мы не входим в перечень приоритетных стран, которые в ближайшее время получат вакцину. И вот тут проявляется – министр или не министр. Потому что если твоя страна не входит в список тех, кому и так предоставят вакцину, и так все будет нормально, и так будут большие доплаты врачам, ты должен сделать все, чтобы мы оказались в этом списке. Это и есть проверка”, – подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что поставил задачу получить вакцину в конце января – феврале.

“Результат мы с вами увидим в феврале и марте следующего года. Я поставил ему задачу: мы должны получить вакцину в конце января, в крайнем случае в феврале”, – заявил Зеленский.

Глава государства также отметил важность того, чтобы глава МОЗ и премьер-министр “более плотно работали вместе, полноценной командой”.