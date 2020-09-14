Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Отмечается, что местные власти требуют от суда признать противоправными и недействительными отдельные пункты постановления Кабинета Министров касательно установлению карантина и внедрения усиленных противоэпидемических мероприятий на определенных территории (постановление №641 от 22 июля).

“В документе говорится об отмене пунктов 10-16 постановления Кабмина № 641. Соответствующее исковое заявление подписано секретарем городского совета Василий Продан”, — говорится в сообщении.

В упомянутых пунктах речь идет об ограничении, которые должны быть введены в “красной” зоне, как запрет общественного транспорта, работы учебных заведений и тому подобное. В горсовете отметили, что рассматривать иск будет Окружной административный суд города Киева.

Ранее депутаты Черновицкого городского совета на внеочередной сессии решили не согласиться с решением Госкомиссии, которая отнесла город к “красной зоне” по уровню распространения коронавируса, и ослабили карантин. Полиция возбудила поэтому уголовное дело.