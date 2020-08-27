Об этом сообщили в Нацполиции Черновицкой области.
Отмечается, что 25 августа депутаты Черновицкого городского совета на внеочередной сессии приняли решение о частичной отмене карантина на территории Черновцов, которая из-за ухудшения эпидемической ситуации признана зоной с “красным” уровнем эпидемической опасности.
Стоит отметить, что Черновцы с 24 августа попали в “красную” зону карантина. До этого город находился в “оранжевой” зоне.
27 августа в полиции сообщили, что такие действия городских депутатов могут повлечь распространение заболевания и увеличить количество человеческих жертв. Поэтому правоохранители возбудили уголовное производство по части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает штраф, арест до 6 месяцев, лишение свободы до трех лет или заключение на тот же срок.
В полиции отметили, что решение горсовета ослабить карантин противоречит Конституции и законам.
Также правоохранители призвали политиков не манипулировать эпидемической ситуацией в области, не принимать неправомерных популистских решений и не использовать имя полиции в своих политических целях.
“Буковинские полицейские придерживаются политической нейтральности и в своей деятельности независимы от решений, заявлений или позиций политических партий и общественных объединений”, – отмечают полицейские.
- Ранее и.о. мэра города Алексей Каспрук заявлял, что из-за попадания Черновцов в “красную” карантинную зону и усиления ограничений могут начаться протесты.
- Жители города Черновцы вышли на пикет под мэрию из-за усиления карантина.