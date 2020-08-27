25 августа депутаты Черновицкого городского совета на внеочередной сессии решили не согласиться с решением Госкомиссии, которая отнесла город к "красной зоне" по уровню распространения коронавируса, и ослабили карантин. Полиция возбудила из-за этого уголовное дело.

Об этом сообщили в Нацполиции Черновицкой области.

Отмечается, что 25 августа депутаты Черновицкого городского совета на внеочередной сессии приняли решение о частичной отмене карантина на территории Черновцов, которая из-за ухудшения эпидемической ситуации признана зоной с “красным” уровнем эпидемической опасности.

Стоит отметить, что Черновцы с 24 августа попали в “красную” зону карантина. До этого город находился в “оранжевой” зоне.

27 августа в полиции сообщили, что такие действия городских депутатов могут повлечь распространение заболевания и увеличить количество человеческих жертв. Поэтому правоохранители возбудили уголовное производство по части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает штраф, арест до 6 месяцев, лишение свободы до трех лет или заключение на тот же срок.

В полиции отметили, что решение горсовета ослабить карантин противоречит Конституции и законам.

Также правоохранители призвали политиков не манипулировать эпидемической ситуацией в области, не принимать неправомерных популистских решений и не использовать имя полиции в своих политических целях.

“Буковинские полицейские придерживаются политической нейтральности и в своей деятельности независимы от решений, заявлений или позиций политических партий и общественных объединений”, – отмечают полицейские.