Министерство охраны здоровья Украины рассматривает различные вариант привлечения средств на дополнительные выплаты медикам, которые работают в усиленном режиме в связи с пандемией коронавируса.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире ток-шоу “Право на власть”.

Ранее анонсировалось, что медики, которые сверхурочно работают из-за пандемии, получат 200 % зарплат.

Какую-то часть средств возьмут с баланса Национальной службы здоровья.

“На доплаты мы найдем средства. Сегодня мы просчитываем это. В ближайшее время мы проинформируем о сумме средств, которые будут доплачивать медицинским работникам. Нацслужба здоровья уже пересмотрела коэффициенты. Она имеет определенную сумму средств из программы медицинских гарантий, которая будет забрана именно на доплаты медработникам”, – заявил Ляшко.

В зависимости от ситуации в стране, карантинные меры могут продлить и после 3 апреля.