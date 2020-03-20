Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире ток-шоу “Право на власть”.
Ранее анонсировалось, что медики, которые сверхурочно работают из-за пандемии, получат 200 % зарплат.
Какую-то часть средств возьмут с баланса Национальной службы здоровья.
“На доплаты мы найдем средства. Сегодня мы просчитываем это. В ближайшее время мы проинформируем о сумме средств, которые будут доплачивать медицинским работникам. Нацслужба здоровья уже пересмотрела коэффициенты. Она имеет определенную сумму средств из программы медицинских гарантий, которая будет забрана именно на доплаты медработникам”, – заявил Ляшко.
В зависимости от ситуации в стране, карантинные меры могут продлить и после 3 апреля.
- По состоянию на вечер 19 марта в Черновицкой области зафиксировали 5 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Общее количество случаев в стране возросло до 26.
- В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная новым атипичным коронавирусом. Это третий погибший пациент, у которого обнаружен COVID-19.
- Замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине будет проводиться массовое тестирование на COVID-19.
- С 12 марта по 3 апреля в стране введен карантин. Жесткие меры действуют с 17 марта.