Видео опубликовал американский писатель и борец за гражданские права и свободы Шон Кинг.

Бывший сопредседатель “Женского марша” сказала, что “Черная Америка” находилась в “чрезвычайном положении” во время пятничной демонстрации. Во время речи к Тамике присоединились Джейми Фокс, близкий друг погибшего Флойда, а также бывшая звезда NBA Стивен Джексон и другие.

“Это скоординированная деятельность, происходящая по всей стране, и поэтому мы находимся в чрезвычайном положении. Чернокожие умирают в чрезвычайном положении”, – сказала Мэллори.

 

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This is my peer-hero, @tamikadmallory. If you aren’t following her, you are failing to follow and support one of the single most consequential and courageous leaders in the world. ⁣ ⁣ This speech, delivered in Minneapolis, is the most important speech of 2020. ⁣ ⁣ When I ask you to follow her, I don’t just mean on IG or FB. I mean follow her leadership. She’s my leader. If you respect me, I follow her. ⁣ ⁣ We must defend and protect her. She has fought for us relentlessly for 20 years. Don’t tell me we don’t have leaders. You are romanticizing the past. ⁣ ⁣ She organized the largest march in the history of the world. Did you hear what I just said? ⁣ ⁣ Anyway, Tamika, I’m so proud of you and glad to know you. Also, everybody follow @UntilFreedom. I know the whole team there and would literally trust them with my life.

Допис, поширений Shaun King (@shaunking)

Что касается поджога зданий и грабежей предприятий в Миннеаполисе во время массовых протестов, то Тамика Мэллори заявила следующее: “Мы не можем рассматривать это как отдельный инцидент. Причина, по которой здания горят, не только из-за нашего брата Джорджа Флойда. Они горят, потому что люди в Миннесоте говорят людям в Нью-Йорке, людям в Калифорнии, людям в Мемфисе, людям по всей стране, с нас хватит! Мы не несем ответственности за психические заболевания, которые были причинены нашему народу американским правительством, учреждениями и теми людьми, которые находятся на руководящих постах.”

“Мне наплевать, если они сгорят. Мне наплевать, если они сожгут Target (один из разграбленных супермаркетов), потому что Target должен быть с нами на улице, призывая к справедливости, которой заслуживают наши люди?”

Мэллори утверждает, что компании и обычные граждане, которые молчат о жестокости против чернокожих американцев, несут такую ​​же ответственность за насилие и происходящее на улицах.

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Мэллори потребовала немедленной рнакции властей на трагедию с Флойдом: “Есть простой способ остановить все это. Арестуйте полицейских. Предъявите обвинения копам. Предъявите обвинения всем копам. Не только некоторым. Не только здесь, в Миннеаполисе. Предъявите им обвинения в каждом городе по всей Америке, где убивают наших людей”.

“Не говорите с нами о грабежах. Вы – мародеры! Америка разграбила чернокожих! Америка разграбила коренных американцев. Так что мародерство – это то, что вы делаете. Мы научились этом у вас. Мы научились насилию у вас!”.

Видео с речью Мэллори массово распространили в Интернете и оно собрало более 3 миллионов просмотров только в Twitter.

  • Ранее в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался вследствие жесткого задержания правоохранителями.
  • В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
  • В США взяли под стражу офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил темнокожего мужчину Джорджа Флойда.
  • По состоянию на 30 мая в США продолжались протесты из-за гибели Джорджа Флойда. Акции проходят во многих штатах, включая Вашингтон.