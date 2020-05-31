Американская активистка Тамика Мэллори во время митинга в Миннеаполисе в знак протеста против смерти чернокожего Джорджа Флойда произнесла мощную речь.

Видео опубликовал американский писатель и борец за гражданские права и свободы Шон Кинг.

Бывший сопредседатель “Женского марша” сказала, что “Черная Америка” находилась в “чрезвычайном положении” во время пятничной демонстрации. Во время речи к Тамике присоединились Джейми Фокс, близкий друг погибшего Флойда, а также бывшая звезда NBA Стивен Джексон и другие.

“Это скоординированная деятельность, происходящая по всей стране, и поэтому мы находимся в чрезвычайном положении. Чернокожие умирают в чрезвычайном положении”, – сказала Мэллори.

Что касается поджога зданий и грабежей предприятий в Миннеаполисе во время массовых протестов, то Тамика Мэллори заявила следующее: “Мы не можем рассматривать это как отдельный инцидент. Причина, по которой здания горят, не только из-за нашего брата Джорджа Флойда. Они горят, потому что люди в Миннесоте говорят людям в Нью-Йорке, людям в Калифорнии, людям в Мемфисе, людям по всей стране, с нас хватит! Мы не несем ответственности за психические заболевания, которые были причинены нашему народу американским правительством, учреждениями и теми людьми, которые находятся на руководящих постах.”

“Мне наплевать, если они сгорят. Мне наплевать, если они сожгут Target (один из разграбленных супермаркетов), потому что Target должен быть с нами на улице, призывая к справедливости, которой заслуживают наши люди?”

Мэллори утверждает, что компании и обычные граждане, которые молчат о жестокости против чернокожих американцев, несут такую ​​же ответственность за насилие и происходящее на улицах.

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Мэллори потребовала немедленной рнакции властей на трагедию с Флойдом: “Есть простой способ остановить все это. Арестуйте полицейских. Предъявите обвинения копам. Предъявите обвинения всем копам. Не только некоторым. Не только здесь, в Миннеаполисе. Предъявите им обвинения в каждом городе по всей Америке, где убивают наших людей”.

“Не говорите с нами о грабежах. Вы – мародеры! Америка разграбила чернокожих! Америка разграбила коренных американцев. Так что мародерство – это то, что вы делаете. Мы научились этом у вас. Мы научились насилию у вас!”.

Видео с речью Мэллори массово распространили в Интернете и оно собрало более 3 миллионов просмотров только в Twitter.