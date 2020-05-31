Видео опубликовал американский писатель и борец за гражданские права и свободы Шон Кинг.
Бывший сопредседатель “Женского марша” сказала, что “Черная Америка” находилась в “чрезвычайном положении” во время пятничной демонстрации. Во время речи к Тамике присоединились Джейми Фокс, близкий друг погибшего Флойда, а также бывшая звезда NBA Стивен Джексон и другие.
“Это скоординированная деятельность, происходящая по всей стране, и поэтому мы находимся в чрезвычайном положении. Чернокожие умирают в чрезвычайном положении”, – сказала Мэллори.
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This is my peer-hero, @tamikadmallory. If you aren’t following her, you are failing to follow and support one of the single most consequential and courageous leaders in the world. This speech, delivered in Minneapolis, is the most important speech of 2020. When I ask you to follow her, I don’t just mean on IG or FB. I mean follow her leadership. She’s my leader. If you respect me, I follow her. We must defend and protect her. She has fought for us relentlessly for 20 years. Don’t tell me we don’t have leaders. You are romanticizing the past. She organized the largest march in the history of the world. Did you hear what I just said? Anyway, Tamika, I’m so proud of you and glad to know you. Also, everybody follow @UntilFreedom. I know the whole team there and would literally trust them with my life.
Что касается поджога зданий и грабежей предприятий в Миннеаполисе во время массовых протестов, то Тамика Мэллори заявила следующее: “Мы не можем рассматривать это как отдельный инцидент. Причина, по которой здания горят, не только из-за нашего брата Джорджа Флойда. Они горят, потому что люди в Миннесоте говорят людям в Нью-Йорке, людям в Калифорнии, людям в Мемфисе, людям по всей стране, с нас хватит! Мы не несем ответственности за психические заболевания, которые были причинены нашему народу американским правительством, учреждениями и теми людьми, которые находятся на руководящих постах.”
“Мне наплевать, если они сгорят. Мне наплевать, если они сожгут Target (один из разграбленных супермаркетов), потому что Target должен быть с нами на улице, призывая к справедливости, которой заслуживают наши люди?”
Мэллори утверждает, что компании и обычные граждане, которые молчат о жестокости против чернокожих американцев, несут такую же ответственность за насилие и происходящее на улицах.
Мэллори потребовала немедленной рнакции властей на трагедию с Флойдом: “Есть простой способ остановить все это. Арестуйте полицейских. Предъявите обвинения копам. Предъявите обвинения всем копам. Не только некоторым. Не только здесь, в Миннеаполисе. Предъявите им обвинения в каждом городе по всей Америке, где убивают наших людей”.
“Не говорите с нами о грабежах. Вы – мародеры! Америка разграбила чернокожих! Америка разграбила коренных американцев. Так что мародерство – это то, что вы делаете. Мы научились этом у вас. Мы научились насилию у вас!”.
Видео с речью Мэллори массово распространили в Интернете и оно собрало более 3 миллионов просмотров только в Twitter.
- Ранее в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался вследствие жесткого задержания правоохранителями.
- В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
- В США взяли под стражу офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил темнокожего мужчину Джорджа Флойда.
- По состоянию на 30 мая в США продолжались протесты из-за гибели Джорджа Флойда. Акции проходят во многих штатах, включая Вашингтон.