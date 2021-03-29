На довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области "точно победил админресурс и точно проиграли патриотические силы".

Такое мнение по итогам довыборов озвучила народный депутат от “Европейской Солидарности” Виктория Сюмар, информирует пресс-служба политсилы.

“Точно победил админресурс и точно, к сожалению, проиграли патриотические силы. Потому что не смогли объединиться до конца. Как вы знаете, мы сняли своего кандидата Марусю Зверобой в поддержку другого кандидата, свободовца Руслана Кошулинского. Сделали мы это с призывом к объединению ко всем демократическим силам, чтобы показать, что украинская идея, украинские патриоты способны объединяться в противостоянии с этим административным ресурсом. Однако, к сожалению, в 87-м округе кроме “Европейской Солидарности” Руслана Кошулинского больше никто не поддержал. Другие политические силы поддерживали каких маргинальных кандидатов”, — отметила Сюмар.

По словам Сюмар, админресурс использовали сразу два кандидата. Это Александр Шевченко от “За майбутне”, который имеет прямое отношение к горнолыжному курорту “Буковель” и фирма которого получает подряды на ремонт дорог в регионе. Второй кандидат — силач Василий Вирастюк, которого выдвинула “Слуга народа”.

“Его фактически за ручку водил действующий мэр Надворной, который ранее был депутатом от “Слуги народа” в Верховной Раде, Зиновий Андрийович. И везде был использован этот локальный административный ресурс. Но напоследок был апогей, когда Вирастюка фактически поддержал президент Зеленский, который почему-то решил с украинским бодибилдером обсудить процесс вакцинации в Ивано-Франковской области”, — считает депутат.

Сюмар раскритиковала Зеленского за вмешательство в избирательный процесс и отметила, что для преодоления такого использования админресурса, коррупционеров и олигархата “как можно больше национал-патриотических сил должны объединяться”.

Отметим, по состоянию на 22:00 29 марта ЦИК обработала 51,3% протоколов на 87-м округе. Лидирует кандидат от “Слуги народа” Вирастюк (32,15%). Далее следуют Руслан Кошулинский (ВО “Свобода”, 29,63%) и Александр Шевченко (“За майбутне”, 27,42%).

По данным экзит-пола “Рейтинг”, в округе №87 лидировали Шевченко и Кошулинский (ВО “Свобода”).

Напомним, довыборы в Верховную Раду на 87-м округе назначили после того, как сложил полномочия нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович (после избрания на местных выборах мэром Надворной).