В понедельник, 28 декабря, под зданием Министерства развития общин и территорий проходила акция протеста против коррупции в строительной сфере. В результате попытки прорваться в здание ведомства группы людей пострадал полицейский.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

“Во время обеспечения правопорядка на бессрочной акции, группа лиц пыталась прорваться в помещение Министерства развития общин и территорий. При этом мужчина нанес телесные повреждения полицейскому”, – говорится в сообщении.

Нарушитель был задержан. По факту нападения на милиционера открыто уголовное производство по ч. ст. 2 345 Уголовного кодекса Украины.

За угрозу или насилие относительно работника правоохранительного органа задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.