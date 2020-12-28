Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
“Во время обеспечения правопорядка на бессрочной акции, группа лиц пыталась прорваться в помещение Министерства развития общин и территорий. При этом мужчина нанес телесные повреждения полицейскому”, – говорится в сообщении.
Нарушитель был задержан. По факту нападения на милиционера открыто уголовное производство по ч. ст. 2 345 Уголовного кодекса Украины.
За угрозу или насилие относительно работника правоохранительного органа задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.
- 15 декабря в центре Киева на Майдане Незалежности произошли столкновения между митингующими активистами SaveФОП и правоохранителями. После митинга под Парламентом предприниматели двинулись на Майдан Незалежности, где пытались установить палатки, что стало поводом для первых столкновений с правоохранителями. В результате беспорядков пострадали 40 полицейских. После этого протестующие не покинули площадь, и вечером произошли новые стычки. Протестующие остались ночевать на Майдане.
- Президент Владимир Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства. Новый орган будет способствовать налаживанию диалога между органами государственной власти и ФЛП.