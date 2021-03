Аукционный дом Christieʼs продал работу "Everydays — The First 5000 Days" американского цифрового художника Майка Винкельманна (известного как Beeple) за 69,3 млн долларов.

Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Лот был представлен в виде невзаимозаменяемого токена (NFT) – уникального цифрового актива на блокчейне, гарантирующего право собственности на произведение цифрового искусства.

Сумма в $69,3 млн стала рекордной для NFT (цифрового арта).

Каждый NFT является уникальным: его нельзя подделать или заменить. Это позволяет владельцу закрепить свои права на какой-либо уникальный объект (например, произведение искусства).

Сама работа “Everydays – The First 5000 Days” – это JPG-файл, цифровой коллаж из всех рисунков художника, которые тот ежедневно публиковал в Сети в течение пяти тысяч дней (с 2007 года).

Онлайн-аукцион проходил в течение двух недель. Торги начались со стартовой цены в 100 долларов. А за час до конца аукциона было подано более 180 заявок.

В последние секунды торгов поступило столько заявок, что аукцион продлили на две минуты. В итоге окончательная стоимость лота превысила 60 млн долларов.

Как отметили в Christieʼs, стоимость работы Beeple стала третьей по величине аукционной ценой за произведение ныне живущего художника: после Джеффа Кунса (91,1 млн долларов) и Дэвида Хокни (90,3 млн долларов).

Работа Винкельманна — первое цифровое произведение в виде NFT-токена, которое было выставлено на торги Christieʼs (за всю 255-летнюю историю аукционного дома). И это впервые Christieʼs в ходе торгов принимал для оплаты криптовалюту Ethereum.

Майк Винкельманн – 39-летний американский художник, который одно время работал графическим дизайнером. В 2007 году он решил в качестве хобби каждый день рисовать по одной уникальной картине. Он выкладывал свои работы в различных жанрах и с разнообразными сюжетами в социальных сетях.

Художник творит под псевдонимом Beeple. Его цифровые произведения изображают причудливые, иногда забавные, порой жуткие и гротескные картины.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений beeple (@beeple_crap)

Стоит отметить, что невзаимозаменяемые токены все чаще продаются на различных аукционах.

Например, не так давно певица и художница Граймс (возлюбленная Илона Маска) продала коллекцию цифровых произведений искусства “WarNymph” почти за 6 миллионов долларов. Торги происходили на площадке Nifty Gateway.

Американская рок-группа “Kings of Leon” выпустила альбом “When You See Yourself” в виде серии цифровых токенов.

Бренд RTFKT Studios, который занимается созданием виртуальных кроссовок, совместно с крипто-художником FEWOCiOUS устроил аукцион со своими товарами через блокчейн и заработал $3,1 млн за семь минут.

А соучредитель и глава Twitter Джек Дорси выставил на криптоаукцион свой первый твит (в формате NFT-токена), написанный в марте 2006 года.

По мнению специалиста Christieʼs Ноа Дэвиса, потенциал того, что цифровой арт “разрушит традиционную модель аукционов произведений искусства, огромен”.

Он объяснил, что “отсутствие предметности” у NFT означает, что аукционные дома не несут никаких затрат, необходимых для хранения, обработки, каталогизации, фотографирования и страхования физического произведения искусства. Это делает реализацию NFT “действительно привлекательной возможностью” для аукционных домов.