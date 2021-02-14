В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, вблизи Новолуганского, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военных ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки “Север” в Facebook.

“Сегодня, 14 февраля, недалеко от населенного пункта Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, при перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Как известно, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на Донбассе должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.