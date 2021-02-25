Российско-оккупационные войска в течение суток, 24 февраля, шесть раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получили двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Один из военных был ранен в результате обстрела, другой – из-за нападения оккупанта на наблюдательном посту.

Так, из стрелкового оружия противник вел огонь неподалеку населенных пунктов Южное и Талаковка.

В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение.

В пригороде Авдеевки и неподалеку Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а вблизи Марьинки осуществили неприцельные выстрелы из автоматических станковых гранатометов.

“Неподалеку населенного пункта Чермалык украинский воин, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал военнослужащего оккупационных войск Российской Федерации, который пытался проникнуть на украинские позиции. В ходе задержания противник нанес нашем воину легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта“, – отмечается в сообщении.

В штабе подчеркнули, что основной целью действий российско-оккупационных войск за прошедшие сутки было “провоцирование ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня”.

“В двух случаях противник обстреливал позиции украинских подразделений одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны наших воинов. Кроме того, в одном случае зафиксирован ошибочный запрос на тишину со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, что свидетельствует о широком использовании противником манипуляций и искажения информации для достижения им своих целей”, – уточнили в штабе.

По всем фактам зафиксированных нарушений украинской стороной СЦКК (Совместного центра по контролю и координации) принимались меры реагирования в пределах координационного механизма через миссию ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра 25 февраля обстановка в районе проведения операции Объединенных сил была стабильной, нарушений со стороны российских оккупантов не фиксировали.