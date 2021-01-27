Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Так, к рассмотрению предложены законопроекты по защите должников при урегулировании просроченной задолженности; о самоуправлении медицинских профессий в Украине; по усовершенствованию процедуры выборов руководителя учреждения высшего образования.
Рада намерена создать Временную следственную комиссию по вопросам проверки и оценки состояния акционерного общества “Укрзализныця”.
В повторном первом чтении нардепы рассмотрят документ о совершенствовании деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Для второго чтения предложены законопроекты: по усилению ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов; по усилению ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров.
Рада также намерена определиться относительно отмены трудовой книжки.
Для включения в повестку дня и принятия решения предложен проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины от COVID-19.
Во второй половине дня нардепы будут работать в комитетах, фракциях и группах.
- Министерство охраны здоровья Украины определило 9 приоритетных групп населения, которые будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.
- Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине будет добровольной для граждан.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует провести первую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в феврале 2021 года.
- Более половины украинцев не готовы прививаться от коронавируса COVID-19, даже если вакцина будет бесплатной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 14-16 января 2021 года.