Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд документов, среди которых есть и проект постановления о Национальном плане вакцинации населения от коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, к рассмотрению предложены законопроекты по защите должников при урегулировании просроченной задолженности; о самоуправлении медицинских профессий в Украине; по усовершенствованию процедуры выборов руководителя учреждения высшего образования.

Рада намерена создать Временную следственную комиссию по вопросам проверки и оценки состояния акционерного общества “Укрзализныця”.

В повторном первом чтении нардепы рассмотрят документ о совершенствовании деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Для второго чтения предложены законопроекты: по усилению ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов; по усилению ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров.

Рада также намерена определиться относительно отмены трудовой книжки.

Для включения в повестку дня и принятия решения предложен проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины от COVID-19.

Во второй половине дня нардепы будут работать в комитетах, фракциях и группах.