Об этом сообщили в областной полиции.
“На контрольно-пропускных пунктах правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей будут направлять в медицинские учреждения”, – говорится в сообщении.
5 карантинных пунктов будут работать в круглосуточном режиме:
– Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калужское шоссе)
– Ивано-Франковск (автодорога Н-09, ул. Галицкая)
– с. Черниев (автодорога Т0906)
– с. Делятин, Надвирнянский район (автодорога Н-09);
– с. Яблуница, Надвирнянский район (автодорога Н-09).
Еще 11 пунктов будут работать с 06:00 до 21:00, а именно:
– с. Драгомирчаны (автодорога Н-09);
– Ивано-Франковск (автодорога Н-18, ули. Тисменицкая)
– с. Отыния, Коломыйского района (автодорога Н-10);
– с. Ивановцы, Коломыйского района (автодорога Т-0905)
– с. Мышин, Коломыйского района (автодорога Р-24);
– с. Турка, Коломыйского района (автодорога местного значения);
– с. Корнич, Коломыйского района (автодорога Н-10);
– с. Гвоздец, Коломыйского района (автодорога Р-24);
– с. Грохолин лес, Надвирнянского района (автодорога Н-09);
– с. Цуцилов, Надвирнянского района (автодорога Т-0906)
– пгт. Ворохта, Надвирнянского района (автодорога Р-24).
Кроме того, правоохранители проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения, объясняют им о важности соблюдения карантина и призывают граждан ограничить передвижение и выезжать только при крайней необходимости.
Стоит отметить, что в последнее время в Ивано-Франковской области наблюдается сложная ситуация с COVID-19. 16 февраля на совещании у президента отмечалось, что во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койко-мест составляет более 90%. Средний же показатель занятых коек в области составлял в среднем 73%.
По состоянию на 20 февраля в области было зафиксировано 738 новых случаев за сутки.
Областная комиссия приняла решение об усилении карантинных мер в регионе. В частности, с 22 по 28 февраля будет запрещено: прием посетителей в заведениях общественного питания (кроме работы на вынос) работу развлекательных заведений (кинотеатров, театров, ночных клубов и т.д.); проведение массовых мероприятий (религиозных, культурных, социальных, рекламных и т.д.). Также на въездах и выездах из области планируется развернуть блок-посты.
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