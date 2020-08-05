Об этом сообщает англоязычная газета ОАЭ Khaleej Times.

В новой промышленной зоне эмирата, где расположен большой рынок фруктов и овощей, вечером среды вспыхнул масштабный пожар.

Местные власти призвали автомобилистов выбирать альтернативные маршруты в обход рынок и окружила его.

На месте работают спасатели. По данным источников Khaleej Times, очагом огня является несколько магазинов, расположенных на рынке.

К ликвидации пожара привлекли четыре центра гражданской обороны.

Видеозаписи очевидцев, опубликованные в соцсетях, демонстрируют, что большие столбы густого черного дыма видно в разных концах города. Уже повреждена значительная часть рынка.

Информации о пострадавших на данный момент нет.