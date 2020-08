Об этом сообщает англоязычная газета ОАЭ Khaleej Times.

В новой промышленной зоне эмирата, где расположен большой рынок фруктов и овощей, вечером среды вспыхнул масштабный пожар.

What's going on middle east #Ajman pic.twitter.com/E93k1HugNl

Местные власти призвали автомобилистов выбирать альтернативные маршруты в обход рынок и окружила его.

На месте работают спасатели. По данным источников Khaleej Times, очагом огня является несколько магазинов, расположенных на рынке.

DEVELOPING: Large fire has broken out in #Ajman market, UAE. pic.twitter.com/Z99X7Z7aex

— Global Report (@GlobalReportint) August 5, 2020