Об этом сообщает англоязычная газета ОАЭ Khaleej Times.
В новой промышленной зоне эмирата, где расположен большой рынок фруктов и овощей, вечером среды вспыхнул масштабный пожар.
What's going on middle east #Ajman pic.twitter.com/E93k1HugNl
— M Hossain (@KMM_Hossain) August 5, 2020
Местные власти призвали автомобилистов выбирать альтернативные маршруты в обход рынок и окружила его.
На месте работают спасатели. По данным источников Khaleej Times, очагом огня является несколько магазинов, расположенных на рынке.
DEVELOPING: Large fire has broken out in #Ajman market, UAE. pic.twitter.com/Z99X7Z7aex
— Global Report (@GlobalReportint) August 5, 2020
К ликвидации пожара привлекли четыре центра гражданской обороны.
Видеозаписи очевидцев, опубликованные в соцсетях, демонстрируют, что большие столбы густого черного дыма видно в разных концах города. Уже повреждена значительная часть рынка.
#Ajman pic.twitter.com/VkBQA1SSfK
— Eduardo Haro Párraga (@Yerbatero5781) August 5, 2020
#Ajman market in UAE pic.twitter.com/4mIrDTacUq
— News Jockey (@jockey_news) August 5, 2020
#ULTIMAHORA Se produjo un gran incendio en el mercado #Ajman, ubicado en los Emiratos Árabes Unidos #UAE pic.twitter.com/OMe13SbIWg
— AH🕒RA (en 🏡) (@AhoraNoticiasMX) August 5, 2020
Информации о пострадавших на данный момент нет.
- Во вторник, 4 августа, в Бейруте вблизи порта произошел масштабный пожар, было слышно сильный взрыв. Фото и видео очевидцев свидетельствуют, что взрывной волной были повреждены десятки зданий и транспортных средств. Улицы города усеяны обломками зданий и стеклом.
- Власти оценивают ущерб из-за взрыва в порту столицы в 3-5 миллиардов долларов. Более 300 тысяч человек остались без жилья.
- Число жертв масштабного взрыва в ливанской столице Бейруте возросло до 113 человек.