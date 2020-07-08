Об этом рассказал в интервью телеканалу “Прямой”, изданиям “Главком” и “Цензор” начальник третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований Олег Корецкий.

“Относительно уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Мой отдел в основном расследовал эти уголовные производства. Их было около 13. Сначала три – четыре, потом доросло, как снежный ком. Обращались и граждане, и юридические лица… Когда мы начинали расследовать эти производства, давления как такого не было. Я сразу сказал Трубе (бывшему директору ГБР, – ред.): “Роман Михайлович, мы расследуем по закону, меня не интересует, что там сверху рассказывают. Это ваши проблемы”, – рассказал Корецкий.

Он уточнил, что давление началось после прихода нового руководства Бюро – “харьковской группы” (изначально ГБР возглавляла нынешний генпрокурор Ирина Венедиктова, а первым заместителем директора ГБР стал Александр Бабиков, который был адвокатом Виктора Януковича).

“В данный момент однозначно уже месяца три давление осуществляется. Когда пришли уже новые руководители, и они в январе начали проводить совещания… Первое совещание – я пять часов им докладывал по всем этим уголовным производствам. Я говорю, например, где есть перспектива, где нет. Плюс нужно принимать решения, потому что мы расследуем уже 7 – 8 месяцев, сделали максимальный массив следственных действий по некоторым производствам. Вроде бы тогда услышали, но никакие решения не были приняты”, – подчеркнул Корецкий.

“Дошло до того, что ориентировочно в марте, апреле они в связи с тем, что я настаивал, что нужно принимать решения о закрытии уголовных производств, где мы не усматриваем состава преступления, у меня начали забирать эти производства. То есть у моих следователей забрали производства, чтобы не они расследовали, а другие”, – добавил он.

По словам Корецкого, он считал необходимым закрыть около 10 уголовных производств против Порошенко.

На уточняющий вопрос, имеется ли в виду, что давление началось после прихода в ГБР Венедиктовой, Бабикова и других, Корецкий ответил утвердительно.

(На видео – с 2:45)