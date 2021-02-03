В Энергодаре Запорожской области произошла серьезная авария на Запорожской ТЭС, в связи с чем в городе исчезло электро- и водоснабжение.

Об этом сообщил в своем Facebook депутат городского совета Энергодара Анатолий Анохин.

“По всем признакам – серьезная авария на самой ЗаТЭС. Может быть даже с остановкой блока (ов). Гул, который все слышали – аварийный сброс пара на ТЭС”, – пояснил депутат.

Он отметил, что в городе пропало электричество и водоснабжение. Также перегружена мобильная связь.

По словам депутата, более подробной информации о происшествии пока нет.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что без электроснабжения город остался примерно в половине восьмого вечера.

“Весь Энергодар, а также соседние населенные пункты, в том числе и город Днепрорудный, остались без электроснабжения. По предварительной информации, к этому привела авария на ЗаТЭС ДТЭК. Все блоки тепловой станции внезапно сели на “ноль”. Что именно стало причиной аварии, пока ЗаТЭС официальной информации все еще не предоставила. И через полчаса электроснабжения в городе начало частично восстанавливаться”, – написал он.

Орлов добавил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме.

В соцсетях публикуют видео, на котором видно пожар в районе ТЭС.

Компания “Центрэнерго”, которую контролирует менеджмент Игоря Коломойского, обвинила ДТЭК Рината Ахметова в срыве поставок угля, а также в повышении цен на топливо в период похолодания.

О том, почему Ахметов решил поднять цену именно сейчас и почему к этому привели схемы Коломойского, читайте в материале #Букв.

Сейчас “Центрэнерго” и “Укрэнерго” сообщили о том, что должны перевести ТЭС и ТЭЦ на газ. Кто на этом заработает – легко догадаться. Это те же компании группы Бойко-Фирташа, которым Кабмин приказал снизить цены на газ для населения.

19 января компания “Укрэнерго” заявила о критической ситуации с углем. Запасы всех видов угля упали до 487,5 тыс тонн, что в 5 раз меньше по сравнению с ноябрем предыдущего года.

По состоянию на 14 января на складах ТЭС и ТЭЦ запасы угля составили 688 тыс. тонн при минимально необходимых 900 тысячах тонн. Тогда как в прошлом году их было 2,6 млн.