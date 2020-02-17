Уже на этой неделе Украина выберет исполнителя, который представит страну на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020".

#Буквы рассказывают, когда пройдет и где можно посмотреть финал национального отбора.

Как известно, с 12 по 16 мае в Роттердаме (Нидерланды) пройдет ежегодный международный песенный конкурс “Евровидение-2020”, на котором выступят представители 41 страны. Участник от Украины должен выступить в первом полуфинале конкурса.

За право представлять нашу страну на песенном конкурсе во время национального отбора соревновались 16 исполнителей. 8 и 15 февраля состоялись первый и второй полуфиналы нацотбора, в каждом из которых приняли участие по 8 музыкантов. Из каждой восьмерки были отобраны трое лучших.

В результате до финала дошли шестеро исполнителей: TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod, Jerry Heil, KRUTЬ и Go-A. Судьям национального отбора (Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов) и зрителям предстоит выбрать одного исполнителя, который получит право представить Украину на песенном конкурсе.

По итогам жеребьевки был определен такой порядок выступлений финалистов нацотбора:

KRUTЬ 2. Jerry Heil Go-A David Axelrod KHAYAT TVORCHI

Кроме финалистов на сцене национального отбора выступят также звездные гости — Jamala, Тина Кароль и Андрей Данилко (Верка Сердючка).

Финал нацотбора состоится в субботу, 22 февраля, в 19:00. Он будет продолжаться около 2.5 часов. Трансляцию будут вести три телеканала — “UA:Первый”, “UA:Культура” и СТБ.

Онлайн-трансляция нацотбора будет доступа на Youtube-каналах СТБ и “UA:Первый”. Сейчас там доступны к просмотру полные видеозаписи первого и второго полуфиналов национального отбора.