О встрече Волошин ранее писал в Facebook.
Встреча Волошина и Рейтцера состоялась 27 февраля.
О том, что 68-летний французский политик заражен коронавирусом стало известно в четверг. Его госпитализировали, после чего были проведены необходимые анализы и подтверждено заражение коронавирусом.
Во французском парламенте по этому поводу сообщили, что депутат в реанимации. Его состояние оценивают, как “серьезное”.
После французского визита Волошин посещает заседания Рады, общается с коллегами, выступает с трибуны.
Во Франции проводят внутреннее расследование в парламенте, чтобы установить – с кем до госпитализации общался Рейтцер в период с 24 по 28 февраля.
Как сообщает французское издание Le Monde, депутат мог заразиться на евангельском митинге в городе Мюлуз. В митинге принимали участие около 2,5 тысяч человек.
- По состоянию на 6 марта жертвами коронавируса во всем мире стали 3 383 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 98 тысяч.
- 3 марта в Украине был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Случай зафиксирован в Черновицкой области у человека, который путешествовал по городам Италии до 26 февраля.
- В Центре общественного здоровья Минздрава Украины проинформировали, что для профилактики заражения коронавирусом COVID-19 следует придерживаться стандартных рекомендаций: например, часто мыть руки.