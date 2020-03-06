Народный депутат от "Оппозиционной платформы "За життя" Олег Волошин в конце феврале встречался с французским парламентарием Жаном-Люком Рейтцером, у которого диагностировали заражение коронавирусной инфекцией.

О встрече Волошин ранее писал в Facebook.

Встреча Волошина и Рейтцера состоялась 27 февраля.

О том, что 68-летний французский политик заражен коронавирусом стало известно в четверг. Его госпитализировали, после чего были проведены необходимые анализы и подтверждено заражение коронавирусом.

Во французском парламенте по этому поводу сообщили, что депутат в реанимации. Его состояние оценивают, как “серьезное”.

После французского визита Волошин посещает заседания Рады, общается с коллегами, выступает с трибуны.

Во Франции проводят внутреннее расследование в парламенте, чтобы установить – с кем до госпитализации общался Рейтцер в период с 24 по 28 февраля.

Как сообщает французское издание Le Monde, депутат мог заразиться на евангельском митинге в городе Мюлуз. В митинге принимали участие около 2,5 тысяч человек.